14 Mayıs 2021 Cuma 20:53 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 20:53

Kırmızı Oda 37. Bölüm Tv8'de izleyenleriyle buluştu. Cuma akşamı Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda 37. bölümde Vahit, hayatının en kısa ama en önemli hikayesini doktor hanıma anlattı. Diğer yandan Şehrazat ile olan bağı merak konusu oldu. Sadi'nin sürekli bahsettiği Miço'nun geldiğini düşünmesi ve karşısına çıkan gizemli adam ise izleyicileri şaşırttı. Sadi'nin Yolunu Kesen Miço Mu? İşte Kırmızı Oda 37. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti. Tv8 Kırmızı Oda son bölüm izle!

KIRMIZI ODA 37. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA!

Kırmızı Oda'da sözleşmesi uzatılan Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi ile Esra Ronabar ve Yiğit Özşener'in canlandırdıkları Nihal ile Zafer'in hikayeleri seyirciye aktarılmaya devam ediliyor.

KIRMIZI ODA 37. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kırmızı Oda 37. bölümde Sadi'nin annesini kaybediş süreci sonrası yaşadıkları izleyenleri duygulandırdı.

Öte yandan diziye Şehrazat karakteriyle dahil olan Melisa Aslı Pamuk, çocukluk yıllarında travmalar geçirmiş bir kadına hayat veriyor.

Şehrazat'ın hayat boyu yanında olan Vahit ile olan bağı ise izleyenlerin aklına "Vahit, Şehrazat'ın babası mı?" sorusunu getirdi.

KIRMIZI ODA KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın bir psikiyatristi canlandırdığı dizide kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatları anlatılıyor. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulmaya devam ediyor.