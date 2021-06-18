18 Haziran 2021 Cuma 20:00 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 20:00

Kırmızı Oda 42. bölümüyle Tv8'de izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Ekranların büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda 42. bölümde Zafer, Manolya hanıma karısına aşık olduğunu söylüyor. TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben, tedavi olmak için doktor hanıma geliyor. Her hafta yeni hikayelerle izleyiciyi etkileyen Kırmızı Oda'nın bu haftaki bölümüne Gülben'in gelişi damga vurdu. Doktor hanım Gülben'i tedavi edebilecek mi? İşte Kırmızı Oda 42. full bölüm izleme linki. Tv8 Kırmızı Oda 42. son bölüm izle tek parça!

KIRMIZI ODA 42. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (SEZON FİNALİ)

Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, 42. bölümüyle sezon finali yaparak diğer diziler gibi ekranlara ara verdi.

KIRMIZI ODA 42. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kırmızı Oda 42. bölümde afer Mitra'ya "Babamın birlikte olduğu kadın sen misin?" diye soruyor. Mitra'ya veda eden Zafer, Manolya hanıma karısına aşık olduğunu söylüyor.

Mitra ise bu yaşananlardan sonra Doktor hanıma "Hayat, sevilmeyi yine çok gördü bana" diyor.

Sezon finaliyle ekranlara ara veren Kırmızı Oda'nın bu haftaki bölümünde TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakteri Kırmızı Oda'ya konuk olacak.

Gülben, Masumlar Apartmanı dizisinde Obsesif Kompülsif Bozukluk yaşayan genç bir kadındır.

Psikolojik rahatsızlıkları olan kardeşleriyle birlikte mutsuz bir evde yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır.

KIRMIZI ODA KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın bir psikiyatristi canlandırdığı dizide kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatları anlatılıyor. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor.

Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulmaya devam ediyor.