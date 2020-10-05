Kırmızı oda 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Meliha intihar mı edecek?

05 Ekim 2020 Pazartesi 16:40 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 16:40

TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda'nın yayınlanan 5. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı geldi. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda 6. bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Gerçek hikayelerden uyarlanan Kırmızı oda 6. bölüm fragmanında Meliha'nın psikolojisi yeniden alt üst oluyor. Kırmızı oda 6. bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

KIRMIZI ODA 6. BÖLÜM FRAGMANI





Kırmızı oda 6. yeni bölüm fragmanında Meliha'ya ulaşılamıyor. Doktor hanım, Meliha'yı intiharın eşiğinden kurtarabilecek mi?

Kırmızı Oda 5. Bölüm Özeti

Kırmızı Oda 5. bölümde Alya, yaşadıklarını anlatmaya başlıyor. Kötü bir çocukluk geçirmiş olan Alya, ilerleyen zamanlarda normal bir genç kız olabilecek mi?

Kırmızı Oda’nın beşinci bölümünde; Alya’nın (Melisa Sözen) travmatik geçmişiyle hesaplaşması devam ederken, Meliha (Evrim Alasya) evlilik hayatı boyunca yaşadıklarını ve evlat acısını anlatıyor. Geçmişine dair büyük pişmanlık yaşayan Ahmet (Emre Kınay) ise Doktor Piraye’nin kapısını çalıyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek ekranlara gelecek “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak.

Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan