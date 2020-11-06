Kırmızı Oda son bölüm izle! Kırmızı Oda 10. bölüm (tek parça)

06 Kasım 2020 Cuma 23:44 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 23:44

TV8'in izlenme rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda 10. bölümüyle Cuma akşamı ekranlara geldi. Kırmızı oda 10. bölümde Garip, Alya ve Meliha'nın kızı Melek'in anlattıkları izleyenleri derinden etkiledi. Kırmızı Oda'nın son bölümü ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Kırmızı Oda 10. Bölümü izleyenler Alya'nın çocukken yaşadıkları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Özellikle Meliha'nın söylediği 'Uyan ey gözlerim' ilahisi yürekleri dağladı. İşte kaçıranlar için Kırmızı Oda 10. bölüm izleme linki.

KIRMIZI ODA 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’ 10. bölümü ile bu akşam TV8 ekranlarına geldi. İşte başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek diziye uyarlanan Kırmızı Oda'nın 10. bölüm özeti.

KIRMIZI ODA 10. BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı oda 10. bölümde Garip, tam hayatını bir düzene sokmaya karar vermişken Menekşe'yi kaybetmenin acısını yaşar. Meliha'nın kızı Melek ise başına gelenleri doktor hanıma anlatır. Öte yandan Alya, annesinin kendisine yaşattıklarını ve ölümden dönüşünü anlatır. Alya'nın hikayesi Kırmızı oda son bölüm izleyenleri derinden etkiledi.

KIRMIZI ODA KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan