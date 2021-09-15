15 Eylül 2021 Çarşamba 11:42 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:42

Yayınlandığı her bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda, yeni sezonda sevenleriyle buluşuyor. TV8'in ilgiyle takip edilen dizisi Kırmızı Oda Yeni Sezon 2. Fragmanı da yayınlandı. Dizinin ikinci fragmanında yeni oyuncuların yanı sıra Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben'in yer alması ise izleyiciyi sevindirdi. Peki Kırmızı Oda yeni sezonda neler olacak? İşte detaylar...

KIRMIZI ODA YENİ SEZON 2. FRAGMANI YAYINLANDI





Kırmızı Oda, yeni sezonda da yeni karakterlerin farklı hikayeleri ile ekrana gelecek.

KIRMIZI ODA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanlarının gerçek yaşam öykülerinden uyarlanan uyarlanan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı 'Kırmızı Oda', yeni sezonunda ilk bölümüyle 17 Eylül 2021 Cuma akşamı saat 20:00'de sizlerle olacak.

KIRMIZI ODA YENİ SEZON OYUNCULARI

Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışmanlığında çekilen, ele aldığı çarpıcı insan öyküleri kadar aralarında Erkan Petekkaya, Emre Kınay, Yiğit Özşener, Esra Ronabar, Itır Esen, Celil Nalçakan, Uğur Yücel, Melisa Sözen, Pınar Deniz ve Burcu Biricik gibi iddialı konuk oyuncularıyla da adından söz ettiren Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda; Ayça Bingöl, Güneş Hayat, Başak Daşman, Merve Dizdar ve İlayda Alişan gibi oyuncular yer alacak.

Yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı, Kırmızı Oda dizisinde, bir psikiyatri kliniğine gelen danışanların başından geçen dramatik olaylar izleyicilere aktarılıyor.

Kırmızı Oda'da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandırıyor.

Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.