Kısmet 10. bölümüyle final yaparak izleyicisine veda etti. Semih Bağcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu ise Mahinur Ergun ile Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı dizinin final bölümünde neler yaşandı? Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Özge Özacar'ın yer aldığı dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. İşte Kısmet dizisi 10. Bölüm full izleme bağlantısı ve final bölümünde yaşananlar...

KISMET DİZİSİ 10. BÖLÜM İZLE (FİNAL)

Kısmet dizisi final bölümüyle Cuma saat 20.00'de FOX TV'de...

KISMET FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Kısmet 10. bölümde Reis, Doğan, Taner ve Osman; Efe'yi kurtarmaya giderler.

Doğan mafya konseyine hukuk danışmanı olur ama toplantıdan "İstanbul'un Sefiri" olarak cikar. Ceylan, Sema ve Nilüfer çeyiz alışverişine çıkarlar.

Doğan'la Melike listede kalan son şeyi yapmak icin buluşurlar. Sonra... Sonra da son olur ama sanılanın aksine kimseye mutluluk "Kısmet" olmaz.