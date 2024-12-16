Kızıl Goncalar 31. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımını Gold Film'in üstlendiği dizinin yeni bölümünde Meryem'in yeni ve eski hayatı arasındaki büyük fark hem maneviyatı hem de kızı Zeynep için korkularını körükler. Kızıl Goncalar 31. bölüm full izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor. ızıl Goncalar son bölüm izle (31. bölüm)

KIZIL GONCALAR 31. BÖLÜM İZLE!

Kızıl Goncalar yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de NOW'da!

Kızıl Goncalar dizisinde; Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

KIZIL GONCALAR 31. BÖLÜM ÖZETİ

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Kızıl Goncalar 31. bölümüyle ekrana geldi.

Kızıl Goncalar 31. bölümde Vahid'in suikast girişimi, Zeynep'in Cüneyd için duyduğu endişeyi arttırmış, sonrasında olanlar ise Sadi Hüdayi'ye güvensizliğini daha da pekiştirmiştir.

Mira, kardeşine destek olmaya çalışsa da Zeynep'in Sadi'nin engellemeleriyle Cüneyd'e ulaşamaması ve aldığı cevapların yetersizliği, onu kendi yöntemleriyle gerçeği aramaya iter.

Bu sırada Levent ve Meryem ilişkilerini sağlamlaştırmaya çalışırken Meryem de eski evliliğinin etkilerinden kurtulmaya çabalamaktadır. Ancak yeni ve eski hayatı arasındaki büyük fark hem maneviyatı hem de kızı Zeynep için korkularını körükler.

Vahid, cezaevinden kurtulmak için Sadi'yi sırlarıyla tehdit eder. Sadi boyun eğmekle eğmemek arasında kalmışken Cüneyd'le babasının görüşmesine mani olmaya çalışmaktadır. Ancak bu yolda yardımına ihtiyaç duyduğu yeni dostları ondan zor bir karşılık ister. Bu sırada okuldaki mescidin ani bir şikayetle kapatılması Cüneyd'i zor bir karara itecektir. Zeynep ise bu şikayetin tesadüf olmadığını düşünmektedir.

Sadi ve Vahid'in mücadelesi nihayet sona ererken okul konusunda bir çözüm arayan Cüneyd ve onu şüphelerine ortak edemeyen Zeynep karşı karşıya gelirler.

Zeynep, Cüneyd'i, Cüneyd'e rağmen korumak için tarikata dönmeye karar verir. Ancak Naim'i de ilgilendiren bu hamle yalnız anne kızın arasını açmakla kalmaz, Meryem ve Levent'i büyük bir kavgaya sürükler.