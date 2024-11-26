Kızıl Goncalar fragman | ''Allah Yüzüne Baksın Cüneyd Efendi'' Kızıl Goncalar 29. Bölüm 1. Fragmanı

Kızıl Goncalar dizisinin 29. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği dizinin son bölümünde yaşananlar izleyenleri ekran başına kilitlemişti. Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanında ise Vahid'in "Hanım anne, bu iş böyle gitmez1 sözü dikkat çekiyor. İşte Kızıl Goncalar 29. Bölüm 1. Fragmanı

KIZIL GONCALAR 29. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, yeni bölümüyle 2 Aralık Pazartesi Now TV'de ekrana gelecek.

Kızıl Goncalar dizisinde; Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

KIZIL GONCALAR 28. BÖLÜM ÖZETİ

Vahid, Cüneyd ve Zeynep'in planıyla köşeye sıkışmış, Hatem-ül Evliya olmak için gereken seyyide kehanetini nasıl gerçekleştireceğini bulmaya çalışmaktadır. Laedri ve Cüneydîler tıpkı baba oğul gibi karşı karşıya kalırken dergahta da savaşın eşiğine gelinmiştir. Sadi kan dökülmesine mani olmaya çalışsa da Elif bebek ve Kevser'le ilgili gerçek de ortaya çıkınca o ve Müyesser zorda kalır. Cüneyd, Vahid'in gazabıyla yüzleşen takipçileri ve sevdikleri için bir çözüm yolu bulmak zorundadır.

Levent ve Meryem, gözü dönmüş Vahid'in kudretli dostlarının dikkatini çekmemek için Mira'yı yurt dışına yollama meselesinde bir oyun oynamaya karar verirler. Ancak ne Zeynep ve Meryem'le evlenemeyeceğini anlayan Vahid ne de kızını yeni bulmuş Naim onları rahat bırakacaktır. Bu durum, Meryem'i Levent'in tüm çabalarına rağmen kızları için büyük bir fedakarlık yapmaya iter.

Levent, Cüneyd, Zeynep ve Sadi ise yenemeseler de yavaşlatmayı başardıkları Vahid'den tamamen kurtulmak için Vahid'in bilgisayarındaki şifreli soruları çözmek zorundadırlar. Ancak Meclis-i Meşayih'i toplayıp hükümdarlığını ilan etmek üzere olan Vahid'in cüretkar hamlesiyle zaman azalırken, Zeynep ve Cüneyd, Gülayşe ve Vahid'in geçmişinde saklı olan cevapları bulmak zorundadır. Bunun için Sadi'nin ve Zeynep'in zekice yardımları, Cüneyd'in Vahid'le son kez yüzleşmesi ve Meryem'in de tehlike bir planı gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Her şey hazır olduğunda savcıyla görüşen Levent ise Mira uğruna herkesi karşısına almaya hazır hale gelir. Ancak Fanilerin en karanlık gecesinde güneş, kimsenin beklemediği bir ismin yardımıyla dergahın üzerine doğacaktır...