Kızılcık Şerbeti 1. bölüm izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlandığı andan itibaren çok ses getirecek olan dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimler yer alıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 1. bölüm izle tek parça!

KIZILCIK ŞERBETİ 1. BÖLÜM İZLE!

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı dizi "Kızılcık Şerbeti" Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Senaryosunu Melis Civelek'in, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği dizide; İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir.

Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.