Kızılcık Şerbeti dizisi 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren çok ses getiren dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 12. Bölümde Kıvılcım, Leman'la yaşadığı gerilimden sonra büyük bir üzüntü yaşıyor. Pembe'nin Umut'la konuşması ise izleyenleri şoke ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 12. bölümünü full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 12. bölüm izle full hd tek parça!

KIZILCIK ŞERBETİ 12. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!



Kızılcık Şerbeti 12. bölümde Doğa'nın Fatih'e söylediği "Benim senden gerçekten ayrılmam gerekiyor" sözleri son bölüme damga vurdu. Doğa ve Fatih boşanacak mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 12. BÖLÜM ÖZETİ



Kızılcık Şerbeti 12. bölümde Restoranda yaşanan rezaletten sonra Kıvılcım uzun süre kendine gelemez, Ömer'in boşanmamış olduğu gerçeğini çok acı bir şekilde öğrenmiştir. İkili arasında büyük bir yüzleşme yaşandıktan sonra Kıvılcım artık asla Ömer'le görüşmek istemediğini açık bir şekilde belirtir.

Alev'in yaptığı kaza sonrası yardımına koşan Abdullah ile yolları bir kez daha kesişmiştir. Bu yakınlaşma, kaza geçiren çocuğun ailesine yardım etmek için birlikte hareket edeceklerinden bir süre daha sürecektir.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Nursema'nın Umut ile buluşmasına büyük tepki veren Pembe ile Nursema'nın arası çok gergindir. Pembe ikilinin arkadaşlığına bir son vermek için kendince bir çözüm yoluna gider.

Nilay'ın tekne sevdası onu ve kocasını zor duruma düşüreceği ufaktan belli olmaya başlar.

Pembe'nin yoldaki torunları için kuracağı Zekeriya Sofrası iki aileyi bir araya getirecek, bu tür olaylardan hiç anlamayan Alev yine pervasız hareketleriyle ortamı gerecektir.

Doğa ve Fatih ilişkisi gayet yolunda giderken, çocuk odası, duvar kağıdı derken yine büyük bir çıkmaza gireceklerdir.

Doğa artık bu ilişkiyi sürdürebilmenin imkanı kalmadığına inanarak büyük bir karar verir.

Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.