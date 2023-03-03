Kızılcık Şerbeti dizisi 17. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren çok ses getiren dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 17. Bölümde Fatih'in, Nursema'ya gönülsüz kıyılan nikahı normalleştirmesi Doğa ve Fatih cephesinde yeni bir gerilim yaratmıştır. Doğa, imam nikahının iptal edilmesi için harekete geçecektir. Kızılcık Şerbeti dizisinin 17. bölümünü full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti son bölüm izle tek parça!

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KIZILCIK ŞERBETİ 17. BÖLÜM ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti 17. bölümde Nursema'ya ailesinin zoruyla imam nikahı kıyılması Umut'u darma duman etmiştir. Onu sakinleştirmek her ne kadar Alev'e düşse de, o da özellikle Abdullah'ın bu işe onay vermesinden dolayı çok büyük hayal kırıklığına uğramıştır.

Abdullah Ünal'ın evinde büyük sorunlar yaşanırken güzel bir haber eve neşe katacaktır. Nilay yıllardır umut ettiği hayaline kavuşmuştur, hamiledir.

Fatih'in, Nursema'ya gönülsüz kıyılan nikahı normalleştirmesi Doğa ve Fatih cephesinde yeni bir gerilim yaratmıştır. Evde bu konuda ses yükselten ve Nursema'nın yanında duran tek kişi Doğa'dır.

Doğa bununla da yetinmeyip imam nikahının iptal edilmesi için harekete geçecektir.

Kıvılcım ve Ömer'in birlikte olduğunu öğrenen Kayhan'ın gösterdiği tepki Ömer tarafından hemen bertaraf edilir.

Nursema'nın imam nikahının iptal edilmesi için Doğa'ya yardım eden Alev, hiç beklemediği bir anda bu konuyla ilgili Abdullah'la karşı karşıya geldiğinde olay farklı bir boyuta taşınacaktır.

Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.