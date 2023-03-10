Kızılcık Şerbeti 18. Bölümde Nursema ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti 18 bölüm izle full hd tek parça!

Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti 18 bölümü ile Show TV ekranlarına geldi. Kızılcık Şerbeti; Doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir. Kızılcık Şerbeti dizisinin 18. bölümünde Ömer'in evlilik teklifini ailesine açıklayan Kıvılcım'ın sevinci ekrana gelirken Nursema'nın düğün günü de izleyenleri şoke etti. Umut'a veda eden Nursema'nın evlendiği gün İbrahim tarafından şiddete uğradığı sahne ise izleyenleri öfkelendirdi. Kızılcık Şerbeti 18 bölüm izle full hd tek parça olarak haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ 18 BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!



Kızılcık Şerbeti, her hafta Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 18. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kızılcık Şerbeti'nin 18. bölümünde Nursema'nın imam nikahının sonlandırılması için yapılanları öğrenen Abdullah, Alev'le yüzleştikten sonra Nursema ve İbrahim'in resmi nikah işlemlerini hızlandırmak için harekete geçecektir.

Kıvılcım ve Ömer birlikteliği konusunda büyük tepki gösteren Doğa'nın annesine karşı bir türlü yumuşamaması sonucunda Ömer devreye girecek, ancak onun konuşması da Doğa'nın fikir değiştirmesi için yeterli olmayacaktır. Kıvılcım'ın okulda yaşayacağı bir olay Doğa'yı kendisine getirecek, annesinin ölümle burun buruna gelmesi sonucu yaptığı yanlıştan dönecektir.

Çocuk odasının duvar kağıtları yüzünden yaşanılan tartışma konusunda kendini affettirmek isteyen Pembe'nin bu konudaki girişimi yine bir sonuç vermeyecektir.

Nilay işsiz abisine iş bulmak için çabalayacak, sonuçta İhsan, Abdullah'ın şoförü olacaktır.

Ömer'in evlilik konusunu yavaştan alıyor hissine kapılan Kıvılcım, Ömer'in yapacağı hoş bir sürpriz ile çok mutlu olacaktır.

Nursema'dan umudunu kesen Umut, onun resmi nikahını öğrenince iyice çıldıracak, bir delilik yapmasını Alev önleyecektir.

Ve Nursema'ya resmi nikah kıyılacak ancak bu nikahta keramet olmayacağı ilk geceden belli olacaktır.