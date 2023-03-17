Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti 19 bölümü ile Show TV ekranlarına geldi. Kızılcık Şerbeti; Doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir. Kızılcık Şerbeti dizisinin 19. bölümünde Nursema pencereden düştükten sonra ağır yaralanır. Ailesine eşiyle birlikte yurt dışına gittiği söylenir. Hastanede gözünü açan Nursema'ya kayınvalidesinin söylediği "Sakın sesini çıkarma!" sözü onu şoke edecektir. Kızılcık Şerbeti 19. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle!

KIZILCIK ŞERBETİ 19. BÖLÜM İZLE!

Kızılcık Şerbeti, her hafta Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 19. BÖLÜM ÖZETİ



Show Tv'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti 19. Bölümde; Nursema düşme sonrası ağır yaralanmıştır. İbrahim ve ailesi panik halde onu bir hastaneye götürürler ve Nursema iyileşmeden ailesine haber vermemeye karar verirler. Abdullah Ünal'ın tepkisinden korkmaktadırlar.

Nursema'nın evlenmesinden dolayı dağılan Umut'u teselli etme görevini her zamanki gibi Alev üstlense de onun da kendi aşk hayatı çok yolunda gitmemektedir.

Ömer ve Kıvılcım birlikteliklerini doyasıya yaşamaktadırlar. Doğa ile arasının düzelmesi de Kıvılcım için ayrı bir mutluluk kaynağıdır.

Nilay kapandıktan sonra yeni dünyasını iyice değiştirme yoluna girecek, bu konuda en büyük desteği de Pembe'den görecektir.

Nursema hastanede kendine gelecek ve öğreneceği büyük sır onu şoke edecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KONUSU

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.