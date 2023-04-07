Kızılcık Şerbeti dizisi 22. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren çok ses getiren dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimler yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 22. BölümdeMetahan polisler tarafından götürülürken Ömer'in suç teşkil eden flash diskin kendisine ait olduğunu söylemesi ise izleyicileri şoke ediyor. Suçu üstüne alan Ömer şimdi ne yapacak? Peki şimdi ne olacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünü full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 22. bölüm izle tek parça!

KIZILCIK ŞERBETİ 22. BÖLÜM İZLE!

Kızılcık Şerbeti, her hafta Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Show Tv'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti 22. Bölümde;

Kızılcık Şerbeti 22. Bölümde Abdullah ile Doğa'nın samimi ve anlamlı bir konuşma yaptığı sahnede Abdullah, Doğa'ya Nursema'ya olan desteğinden dolayı teşekkür ederken hediye veriyor.

Doğa'yı mutlu eden bu jest ikilinin birbirini anlamasını sağlarken, bölümde olacaklar büyük bir merakla bekleniyor.

Nursema'nın koşulunu kabul ederek onu eve dönmeye ikna eden Abdullah, Nursema'nın kararından vazgeçmesiyle bir nebze rahatlasa da Alev'e olan duygularını kızıyla açıkça konuşmak zorunda kaldığı için çok rahatsızdır.

Fatih'in karısına sürpriz yaparak ona bir araba almak istemesi başta çiftin ilişkilerine çok olumlu yansısa da zaman içinde onları çok büyük bir felaketin eşiğine getirecektir. Kendini çok akıllı sanan Nilay, dolandırıcıların tuzağına düşecektir.

Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın açılışı iki aileyi bir kez daha bir araya getirecektir. Çimen'in bilgisayarında gördüğü uygunsuz görüntülerle ilgili harekete geçen Kıvılcım, Metehan ve Çimen'e bir zarar gelmeden konuyu halletmek istese de sonuçta bambaşka bir problemin içine düşecektir. Ömer kendini yakarak oğlunu kurtarmak için harekete geçmesi Kıvılcım'ın elini bağlayacaktır.