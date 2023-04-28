Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 23. bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Kızılcık Şerbeti; RTÜK tarafından aldığı 5 haftalık yayın yasağı nedeniyle geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. Yapım şirketinin cezaya yapılan itirazı sonucunda Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle bu akşam ekranda olacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin 23. bölümünü izlemek isteyenler için son bölüm bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 23. bölüm full izle!

Kızılcık Şerbeti, 28 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM İZLE!

Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Kızılcık Şerbeti'nin 23. bölümünde Ömer'in başına gelenlerden herkes Kıvılcım'ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır. Kıvılcım en büyük desteği Doğa'dan görecek ancak Doğa annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir.

Umut, boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen Nursema'yla iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır.

Abdullah'ın, Alev'e teşekkür hediyesi olarak aldığı saat Sönmez ile Alev arasında yeni bir soruna neden olurken sorunu öğrenen Abdullah kısa bir sürede olayı çözümleyerek Alev'in rahat bir nefes almasını sağlayacaktır.

Sahtekarların ağına düşen Nilay gittikçe dibe çekilmekte ve hayatının hatasını yapmak üzeredir.

Oğlu Metehan'ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer, gerçeğin ortaya çıkması ile kısa sürede aklansa da Kıvılcım'a olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir.

RTÜK'ÜN 'YAYIN DURDURMA CEZASI' BOZULDU

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" isimli dizi hakkında inceleme başlatmıştı. Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin gerdek sahnesinden dolayı RTÜK 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza vermişti.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK'ün beş kez yayın durdurma kararını bozdu. Kızılcık Şerbeti dizisi cuma günü yeniden seyirciyle buluşuyor.