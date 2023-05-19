Kızılcık Şerbeti 26. bölümü ile Show TV'de ekrana geliyor. Başrollerinde Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin 26. bölümünde Nursema ve Umut'un da bir arada yer aldığı büyük aile yemeğinde Kayhan, Ömer'i köşeye sıkıştırınca Ömer, Metehan'ın aslında ikizi Bekir'in oğlu olduğunu itiraf ediyor. Ömer'in bu hamlesinin nelere sebep olacak? Kızılcık Şerbeti son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 26. bölüm izle full hd tek parça!

KIZILCIK ŞERBETİ 26. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 26. BÖLÜM ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti 26. bölümde düğün yerini belirleyen Ömer ve Kıvılcım'ın mutluluğu yüzleri güldürürken, Alev'in Aylin'le tanışıp ona yaklaşması büyük merak uyandırıyor.

Aylin ile yaşadığı geceden büyük pişmanlık duyan Fatih ise onun oyununa gelmekten kendini koruyamaz. Fatih gitgide batağa saplanmaya başlayacaktır.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Fatih'in kendisini aldattığını öğrenen Doğa, doğacak çocuklarının velayetini alabilmek için ihaneti ispatlayarak ayrılmaya karar verir.

Böylece bir süre hiçbir şey duymamış gibi davranacaktır. Bu konuda en büyük yardımcısı ve tek sırdaşı Alev olacaktır.

Ömer ve Kıvılcım birlikteliğinin üzerinden kara bulutlar dağılmış, iki sevgili gönüllerince aşklarını yaşamaya başlamışlardır.

Nilay'ın bebeğinin erkek ve sağlıklı olduğu haberi tüm Ünal ailesini sevince boğar.

Nursema ve Umut birlikteliğine Ünal ailesi zoraki de olsa onay vermişse de, sorun bu sefer de Umut'un ailesinden gelecektir. Umut, Nursema'yı istemeye Sönmez ile gelecektir.

Kayhan'ın kirli çamaşırlarını bularak onu çevresinden uzaklaştıran Ömer, onun çokta kolay lokma olmadığını, hayatının sırrının ortaya dökülmesi neticesinde büyük bir şokla anlayacaktır.