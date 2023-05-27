Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Kızılcık Şerbeti 28. bölümde Umut ve Nursema evlilik heyecanıyla sonunda muradına erer. Alev ise Abdullah Bey ile tiyatroya giderek aralarındaki münasebeti artırır. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kızılcık Şerbeti 28. bölümden ilk fragman

KIZILCIK ŞERBETİ 28. BÖLÜM 1. FRAGMAN | "DOĞA BU OLANLARI ÖĞRENİRSE HAYATTA SENİ AFFETMEZ!"



Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti 28. bölümüyle 2 Haziran Cuma akşamı Show Tv'de.

Show Tv'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti 28. bölümde Umut ve Nursema evlilik heyecanıyla sonunda muradına erer. Alev ise Abdullah Bey ile tiyatroya giderek aralarındaki münasebeti artırır.

Öte yandan Fatih'i Aylin'in evinde yakalayan Abdullah, oğlunu hesaba çeker. Abdullah bey, "Doğa bu olanları öğrenirse hayatta seni affetmez!" diyerek Fatih'i sert bir dille uyarır. Doğa, Fatih ile yüzleşecek mi?

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 27. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Ömer, Kayhan'a fırsat vermeden ondan önce davranıp Metehan'ın oğlu olmadığı sırrını afişe etmek zorunda kalmıştır. Bu gerçek Metehan'ı özellikle aldatıldım duygusuyla mutsuz ederken, herkes için de büyük bir sürpriz olmuştur. Ömer oğluyla arasını düzeltmeye çalışırken, Kayhan Metehan'ı kendi tarafına çekmek derdindedir.

Nursema ve Umut izinli olarak ilk kez buluşurlarsa da tesadüf aynı mekanda olan eski kayınpederin varlığıyla rahatsız olurlar.

Nilay'ın marangozu onu dolandırarak kaçmış ve Nilay'a bir papağan bırakmıştır. Nilay papağanı eve gizlice sokup odasında barındırmaya çalışsa da kısa sürede tüm ev halkı varlığından haberdar olacak ve aile içi ufak atışmalar yaşanacaktır.

Doğa'ya yardım etmek için Aylin'le yakınlaşmaya çalışan Alev, bu işin çokta kolay olmadığını kısa sürede anlayacaktır.

Aylin türlü oyunlarla Fatih'i sıkıştırıp, kendinden kopmamasına çabalarken çok büyük bir engelle karşılaşacaktır.

Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti her cuma saat 20.00'de Show TV'de.