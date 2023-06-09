Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 29. bölümü ile ekrana geliyor. Sezon finali ile ekranlara ara verecek olan dizinin yeni bölümünde yaşananlar, izleyenleri ekran başına kilitledi. Kızılcık Şerbeti dizisinin 29. bölümünde Kıvılcım ile Ömer'in evlenmesi ve ikilinin göz dolduran görüntüleri izleyicileri derinden etkiledi. Nursema ile Umut mutlu bir çift olarak evlerinde romantik anlar yaşarken, haciz memurlarının eve gelişi ikilinin ilk büyük sınavıyla karşı karşıya kalmasına sebep oluyor. Kızılcık Şerbeti 29. bölüm full izleme bağlantısı ve son bölüm özeti

KIZILCIK ŞERBETİ 29. BÖLÜM İZLE!

Kızılcık Şerbeti, heyecanla beklenen sezon finali bölümüyle 9 Haziran 2023 Cuma akşamı 20.00'de Show TV'de!

Doğa'nın tüm ailesinin önünde Fatih'e "Senden boşanıyorum!" demesi Kızılcık Şerbeti son bölüme damga vurdu. Bu bomba gibi gelişmenin üzerine Kıvılcım ve Ömer'in trafik kazası geçirmesi nefesleri kesiyor. Araçta bir ölü bir yaralının olduğunun duyulması herkesi şoke ederken, sürprizlerle dolu soluksuz izlenecek bir sezon finali izleyicileri bekliyor...

KIZILCIK ŞERBETİ 29. BÖLÜM ÖZETİ

Show Tv'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti 29. Bölümde; Alev ve kocasını yakın bir pozisyonda gören Pembe, her ne kadar bu durumdan çok rahatsız olmuşsa da şimdilik Abdullah'ın bahaneleriyle yetinmek zorunda kalır.

Sonunda muratlarına ererek evlenen Nursema ve Umut, hayatlarının hiç de kolay olmayacağını, farklılıkların onları üzeceğini ilk günlerden itibaren görmeye başlarlar. Nursema'nın ailesini yemeğe çağırdığı gece her ikisi için de kabusa dönecektir.

Ömer, Kıvılcım'la birlikte yaşayacakları evi alarak ona sürpriz yapacak, ancak bununla da yetinmeyip daha büyük bir hamle ile Kıvılcım'ı tam kalbinden vuracaktır.

Delil bularak boşanmayı kafasına takmış olan Doğa, beklediği haberi ona yardım eden Alev'den alınca harekete geçecek ancak yapacakları her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır.

Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.