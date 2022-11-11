Kızılcık Şerbeti dizisi 3. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren çok ses getiren dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimler yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 3. Bölümde Doğa, ailesiyle birlikte kız kıza eğlenmeye çıkarken bu durum Fatih'in ailesinin tepkisine yol açıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 3. bölümünü full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 3. bölüm izle tek parça!

KIZILCIK ŞERBETİ 3. BÖLÜM İZLE!

Kızılcık Şerbeti, her hafta Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 3. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Muhafazakar ailenin içinde tanıdığı Ömer ile farklı bir ortamda bir araya gelen Kıvılcım, Ömer'in kendisini olduğundan başka tanıyacağı endişesine kapılır.

Her ne kadar bunun önemli olmadığını söylese de için için Ömer'in düşüncelerini kafasına taktığının bilincindedir.

Teyzesi Alev'in düzenlediği bekarlığa veda partisine katılan Doğa, partinin biraz abartılı olması nedeniyle başta Fatih olmak üzere tüm ailenin hışmına uğrar.

Düğün öncesi tatsızlığı uzatmak istemeyen Pembe ortalığı az da olsa sakinleştirir. Düğünde farklı aile kültürlerinden gelen bir takım zorluklar yaşanacak, ancak en büyük sürprizi Doğa'nın babası ve yeni nişanlısı yapacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Senaryosunu Melis Civelek'in, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği dizide; İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir.

Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.