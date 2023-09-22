Kızılcık Şerbeti dizisi 31. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Kıvılcım ve Doğa, Cemre'nin velayeti için bir avukatla anlaşırken, aynı avukatın Fatih'le olan konuşması herkesi şoke ediyor. Fatih, kızının velayeti için Doğa'nın anlaştığı avukatla kirli bir işbirliği yapıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünü full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 31. bölüm izle tek parça!

KIZILCIK ŞERBETİ 31. BÖLÜM İZLE!

Kızılcık Şerbeti, her hafta Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de...

KIZILCIK ŞERBETİ 31. BÖLÜM ÖZETİ

Show Tv'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti 31. Bölümde; Fatih'in kendine ve kızına yaklaşmasına müsaade etmeyen Doğa, onun her girişimini ustalıkla bertaraf etmekte ancak finalde onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

Hastalığını öğrenen Ömer, bunu herkesten gizleme kararı alarak hayatına öyle devam etmek ister. Sevdiklerini düşünerek önemli bir şeyi olmadığını söyler. Ondan iyi haber alan Kıvılcım rahatlamıştır. Zaten Kıvılcım için şu sıralar önceliği kızıdır.

Kızılcık Şerbeti 31. Bölümde Hastalığını öğrenen Ömer'in derinden sarsıldığı tanıtımda Kıvılcım'ın "Ölene kadar..." sözleri dikkat çekiyor.

Hatlarının satışından dolayı çok mutlu olan Nursema, Ertuğrul ile tanışır ve her ikisi de birbirlerinin arkadaşlığından hoşnut kalırlar.

Alev'le konuşmayı kafasına takan Pembe, onu ilk yakaladığı an içindeki nefreti kusar. Pembe'nin söylediklerinden etkilenen Alev soluğu Abdullah'ın yanında alsa da oradan da istediğini duymadan ayrılmak zorunda kalacaktır.

Nursema hat çalışmalarını sattığı iş insanı Ertuğrul ile tanışırken, İbrahim ve ailesinin görülmesi merakı giderek artırıyor. Nursema ve Umut'un evliliğinde sorunlar yaşanmaya devam ederken, Pembe Alev'le yüzleşiyor. Kıvılcım ve Doğa, Cemre'nin velayeti için bir avukatla anlaşırken, aynı avukatın Fatih'le olan konuşması herkesi şoke ediyor. Fatih, kızının velayeti için Doğa'nın anlaştığı avukatla kirli bir işbirliği yapar.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma 20.00'de Show TV'de!

KIZILCIK ŞERBETİ KADROSUNDA YENİ İSİMLER!



Show TV'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın paylaştığı fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Başarılı oyuncu Kayra Şenocak, Bahtiyar Memili ve genç oyuncular Gizem Yanık, Aysun Demir Kurtuldu dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Show TV'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın paylaştığı fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Başarılı oyuncu Kayra Şenocak, Bahtiyar Memili ve genç oyuncular Gizem Yanık, Aysun Demir Kurtuldu dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Kayra Şenocak dizide başarılı bir iş adamı olan Ertuğrul İslamoğlu karakterine hayat veriyor. Sanata düşkün, koleksiyoner bir iş adamı olan Ertuğrul, Nursema'nın hat çalışmalarına hayran kalacak ve onunla tanışmak isteyecek. Gizem Yanık, Ertuğrul'un kızı Mihriban'a, Aysun Demir Kurtuldu ise Neslihan karakterine hayat verecek.