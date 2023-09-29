Kızılcık Şerbeti 32 bölümü ile Show TV'de ekrana geliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 31. son bölümünde Elindeki kozları kullanmaktan çekinmeyen Fatih polislerle birlikte Cemre'yi zorla annesinden alıp götürüyor. Büyük bir yıkım yaşayan Doğa'nın üzüntüsü izleyenleri derinden etkiledi. Peki şimdi neler olacak? Kızılcık Şerbeti 32. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle!

KIZILCIK ŞERBETİ 32. BÖLÜM İZLE!

Kızılcık Şerbeti, her hafta Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de...

KIZILCIK ŞERBETİ 32. BÖLÜM ÖZETİ

Show Tv'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti 32. Bölümde; Doğa ve Fatih'in merakla beklenen boşanma davası gününden sahne ekrana geldi.

Kısa bir süreliğine bebeğini Nursema'ya emanet eden Doğa, onun bunu fırsat bilerek çocuğunu görsün diye Fatih'i çağırması nedeniyle ikilinin arası açılacaktır.

Nursema ve Umut'un, Abdullah'ın evine geçici olarak gelmesi, ikilinin ilişkisini olumsuz etkilerken Pembe kızının yanında olmasından dolayı çok mutludur. Ancak Umut'un geceleri barda şarkıcılık yaptığına yakından tanık olan Abdullah damadını sert bir şekilde uyaracaktır.

Ömer ve Kıvılcım evlendiklerini deklare etmek üzere bir yemek daveti yaparlar. Alev yemeğe son anda katılacak ve büyük bir bomba patlatacaktır.

Ama en büyük sürpriz finalde mahkeme salonunda yaşanacaktır.

Mahkemede Fatih'in, Doğa'nın akli dengesinin yerinde olmadığını söylemesi üzerine hakim bebeğin velayetini babasına verdi.

Doğa'nın gözyaşları eşliğinde isyan ettiği tanıtımda Kıvılcım ve Ömer de yıkılırken, Fatih ve Pembe'nin sevinci dikkatleri çekti. Tanıtımda ayrıca Nursema'nın evliliğine karışan Pembe kızının tepkisiyle karşılaştı. İki ailenin yemek masasında bir araya geldiği sahnede ise Alev'in çok yakında evleneceğini söylemesi büyük merak uyandırdı.