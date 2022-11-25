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Dizi

Kızılcık Şerbeti 5. bölüm izle tek parça! Kızılcık Şerbeti 5. bölüm full izle!

Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti 5 bölümü ile Show TV ekranlarına geldi. Kızılcık Şerbeti; Doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir. Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. bölümünde Doğa'nın kontrol amaçlı doktor ziyareti, iki aile arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle yeni bir soruna neden olacaktır. Ancak en kötü sürpriz Kıvılcım'ı beklemektedir. Kızılcık Şerbeti 5. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 5. bölüm full izle!

25 Kasım 2022 Cuma 19:56 - Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti 5. bölüm izle tek parça! Kızılcık Şerbeti 5. bölüm full izle!
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Kızılcık Şerbeti dizisi 5. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren çok ses getiren dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimler yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 5. Bölümde Pembe, Alev'i suçlamış ancak hatalı olduğunu görmüştür. Bu yanlış davranış her iki aile üzerinde geniş etki yaratacak, Pembe kocasından yaptığı hatayı nasıl saklayacağını bilemeyecektir. Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. bölümünü full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 5. bölüm izle tek parça!

KIZILCIK ŞERBETİ 5. BÖLÜM İZLE!

Kızılcık Şerbeti, her hafta Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 5. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kızılcık Şerbeti'nin 5. bölümünde Pembe, Alev'i suçlamış ancak hatalı olduğunu görmüştür. Bu yanlış davranış her iki aile üzerinde geniş etki yaratacak, Pembe kocasından yaptığı hatayı nasıl saklayacağını bilemeyecektir.

Ancak Nilay'ın organize etmesiyle Abdullah durumu öğrenecek ve karısıyla ciddi anlamda gerilecektir.

Yolda bulduğu bir köpek yavrusunu eve getiren Doğa, bu hareketinin ne gibi sonuçlar doğuracağını hiç hesap etmez.

Bu arada Doğa'nın babası Kayhan boş durmayacak, zengin dünürlerinden nasıl nemalacağının hesaplarını yapacaktır.

Ömer'in oğlu ile kendi kızı arasındaki soruna bir çözüm bulmak için harekete geçen Kıvılcım, her konuda olduğu gibi burada da en büyük desteği Ömer'den görecektir.

Sular tam durulmamışken Doğa'nın kontrol amaçlı doktor ziyareti, iki aile arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle yeni bir soruna neden olacaktır.

Ancak en kötü sürpriz Kıvılcım'ı beklemektedir.

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