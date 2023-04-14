Show TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde EBaşrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç'un yer aldığı dizinin yeni bölümü Show TV yayın akışı listesinde yer almasına rağmen yayınlanmadı. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri "Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yayınlanmadı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm merak edilenler...

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?



Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin gerdek sahnesinden dolayı RTÜK 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza vermişti.

Her cuma günü Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek.

SHow TV yayın akışına göre 14 Nisan Cuma (bugün) saat 20.00'da dizinin yeni bölümü yayında olacak. Fakat son dakika gelen habere göre RTÜK tarafından alınan karara göre Kızılcık Şerbeti 5 hafta süreyle yayınlanmayacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" isimli dizi hakkında inceleme başlatmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 12 Mart 2003 tarihinde, inceleme başlatıldığı haberini Twitter'dan "Show TV medya hizmet sağlayıcısında 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır" mesajıyla duyurmuştu.

Karar üzerine kanal yönetimi mahkemeye başvurarak RTÜK kararının yürütmesini durdurma kararı almıştı.

tv100'ün haberine göre, RTÜK bu karara itiraz ederek ceza gerekçesini ve savunmalarını mahkemeye sundu. Ankara İdare Mahkemesi az öce verdiği kararla "Yürütmeyi durdurma" kararını kaldırdı.

Bu durumda ceza bu akşam uygulanmaya başlanacak ve dizi 5 hafta süreyle yayınlanmayacak.