Kızılcık Şerbeti'nin ne zaman başlayacağı, dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Show TV'de ekrana gelen diziye gerdek sahnesinden dolayı RTÜK 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza vermişti. Kızılcık Şerbeti dizisine verilen 5 haftalık yayın durdurma cezasının ardından yeni bölümün ne zaman başlayacağı konusu gündeme geldi. Buna göre Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti devam edecek mi? İşte detaylar

KIZILCIK ŞERBETİ DEVAM EDECEK Mİ?



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" isimli dizi hakkında inceleme başlatmıştı. Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin gerdek sahnesinden dolayı RTÜK 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza vermişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Twitter'dan "Show TV medya hizmet sağlayıcısında 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır" mesajıyla duyurmuştu.

Karar üzerine kanal yönetimi mahkemeye başvurarak RTÜK kararının yürütmesini durdurma kararı almıştı.

RTÜK bu karara itiraz ederek ceza gerekçesini ve savunmalarını mahkemeye sundu. Ankara İdare Mahkemesi "Yürütmeyi durdurma" kararını kaldırdı.

Bu durumda ceza nedeniyle diziye 5 hafta süreyle yayınlanmama cezası verildi.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Ankara Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK'ün beş kez yayın durdurma kararını bozdu. Kızılcık Şerbeti dizisi cuma günü yeniden seyirciyle buluşuyor.



Kızılcık Şerbeti'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Nerede kalmıştık? Yeni bölümümüzle cuma 20.00'de Show TV'deyiz" ifadeleri kullanıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Hakan Ketche, Twitter'da paylaştığı fotoğrafa "Çekime devam" notunu düştü.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç'un üstlendiği Kızılcık Şerbeti, 28 Nisan Cuma günü Show Tv'de ekrana gelecek.

Dizide 'Kıvılcım' karakterini canlandıran Evrim Alasya da "Geri döndük" paylaşımını yaptı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KONUSU

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.