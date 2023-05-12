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Dizi

Kızılcık Şerbeti son bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti 25. Bölüm full kesintisiz izle!

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 25. bölümü ile Show TV ekranlarına geliyor. Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi cuma akşamları izleyici ile buluşuyor. Kızılcık Şerbeti 25. bölümde Doğa, Fatih ve Aylin'in konuşmasına şahit olur. Aldatıldığını öğrenen Doğa, şimdi ne yapacak? Kızılcık Şerbeti 25. bölüm full kesintisiz izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti son bölüm tek parça izle!

12 Mayıs 2023 Cuma 11:30 - Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti son bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti 25. Bölüm full kesintisiz izle!
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Kızılcık Şerbeti 25. bölüm için nefesler tutuldu. Show Tv'nin izlenme rekorları kıran dizisi, farklı konusuyla yayınlandığı ilk bölümden itibaren çok ses getiriyor. Kızılcık Şerbeti 25. bölüme aldatıldığını öğrenen Doğa'nın Fatih'e söylediği "Nasıl yaptın bana bunu?" sözü damga vuracak. Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünü full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 25. Bölüm full kesintisiz izle!

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle 12 Mayıs Cuma 20.00'de Show TV'de!

KIZILCIK ŞERBETİ 25. BÖLÜM FULL İZLE!

Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Fatih'in bir anlık zaafına yenilerek yaptığı hata çok büyük olayların habercisidir. Her ne kadar Fatih yaptığından dolayı büyük pişmanlık içindeyse de Aylin'in oyununa gelmekten kendini koruyamaz.

Kayhan'ın şantajlarını boyun eğmeyen Ömer, onu çevresinden uzaklaştırmanın yolunu bulacaktır.

Dolandırıcılara para bulmak için abisi İhsan ile bir oyun kurarak Pembe'yi kandırmaya çalışan Nilay'ın oyunu açığa çıkacak, Pembe gelinini sahtekarların elinden kurtaracaktır.

Özel hayatı kadar iş hayatında da sorunlar yaşayan Kıvılcım, Ömer'le arasını düzeltmek için önce Abdullah ile konuşacak sonra Alev'den akıl alacak ve sevdiği adama büyük bir sürpriz yapacaktır.

Boşandığını öğrenen Nursema, Umut ile buluşmayı kabul edecek, iki sevgili aylar sonra yeniden bir araya geleceklerdir. Abdullah ve Pembe bu birlikteliğe itiraz etmeseler de pek de sıcak bakmadıklarını açık açık söyleyeceklerdir.

Fatih'ten vazgeçmeye hiç niyeti olmayan Aylin'in son hamlesi Fatih ve Doğa'yı bir kez daha karşı karşıya getirirken, Doğa kendini dönülmez bir yolun başında bulacaktır.

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