Kızılcık Şerbeti son bölüm tekrarı, dizinin 13. bölümünü izleyemeyenler tarafından merak ediliyor. Show TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği dizisinin son bölümünde Doğa, Fatih'ten boşanmaya karar vermişti. "Kızılcık Şerbeti" bu hafta ekrana gelen bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Peki Kızılcık Şerbeti son bölüm tekrarı ne zaman? Show Tv yayın akışı Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü saatleri

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM TEKRARI NE ZAMAN?



21 Ocak Cumartesi günü gece saat 03.00'da Show Tv'de Kızılcık Şerbeti son bölüm tekrarı ekrana gelecek.

22 Ocak Pazar günü ise saat 14.30'da Kızılcık Şerbeti son bölüm tekrarı Show Tv'de olacak.

Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti her cuma saat 20.00'de Show TV'de.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMÜYLE CUMA AKŞAMINA DAMGA VURDU!



Show TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı "Kızılcık Şerbeti" dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Dizi ABC1 20+'da 7.42 izlenme oranı 16.01 izlenme payı, AB'de 6.89 izlenme oranı 17.92 izlenme payı, Total'de 5.18 izlenme oranı 11.47 izlenme payı aldı.

DOĞA, FATİH'TEN BOŞANMAYA KARAR VERDİ!

Kızılcık Şerbeti son bölümde Doğa, Fatih'in eve dönmesi için yaptığı konuşmalara rağmen boşanmak istediğini söyledi. Fatih ile aralarındaki fikir ayrılıklarından doğacak çocuklarının etkilenmesini istemeyen Doğa'nın en büyük destekçisi annesi Kıvılcım oldu. Alev, Doğa'dan Nursema'nın evlenmeyeceğini öğrendi ve Umut'a haber verdi. Alev'in yardımıyla Nursema ve Umut'un arasındaki buzlar erimeye başladı. Nursema, Umut'la ilişkisini bozan kişinin de annesi olduğunu öğrendi.

Mustafa ve Nilay'ın tekneyi satın almak için tefeciden borç aldığını öğrenen Abdullah ilk kez çok sinirlendi. Abdullah'ın, Mustafa ile yaptığı konuşma baba ve oğulun arasının açılmasına neden oldu. Kalbi kırılan Mustafa, babası ve Fatih'in kendisi hakkında yaptığı konuşmayı da duyduktan sonra aldığı kararla evi terk etti.

Nilay'la Fatih'in otelinde kalmaya karar veren Mustafa, Kayhan'ın engeliyle karşılaştı. Bölümde Doğa'nın; Nilay ve Mustafa'ya yardım eli uzatarak onları evinde ağırlaması dikkatleri çekti. Bölümün final sahnesinde ise Ömer, Kıvılcım'la bir araya geldi. Ömer, ölen kardeşi Bekir'in eşi Leman'la evlendirildiğini ve Metehan'ın aslında babası değil amcası olduğunu Kıvılcım'a itiraf etti. Ömer'in açıkladığı büyük sırrının ardından yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu.