Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat 2023 Show TV yayın akışı, Kızılcık Şerbeti 16. bölüm tarihi

Kızılcık Şerbeti yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı, diziyi takip edenler tarafından sorgulanıyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölümden 2. fragman yayınlandı. Ekrana gelen tanıtımda Ömer ile Kıvılcım evlenme kararı alır. Fatih ve Doğa bu karara nasıl tepki verecek? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? İşte 24 Şubat 2023 Show Tv yayın akışı ve Kızılcık Şerbeti 16. bölüm 2. fragmanı

KIZILCIK ŞERBETİ 16. BÖLÜM 2. FRAGMAN | "BEN KIVILCIM'LA EVLENMEK İSTİYORUM..."

Ömer ve Kıvılcım bombayı patlattıktan sonra el ele evden çıkarlar. Herkes büyük bir şaşkınlık içindedir. Onları anlayan tek kişi ise Alev olacaktır. Sönmez ise sinirini Fatma'dan çıkaracak, onu bu birliktelik konusunda Kıvılcım'ı yüreklendirmekle suçlayacaktır. Ancak en büyük tepkiyi Doğa verecek, annesini ağır sözlerle eleştirerek kocasının evine dönecektir. Doğa'nın eve dönüşü özellikle Pembe tarafından büyük bir coşkuyla karşılanır.





Abdullah ve Ömer'in konu hakkında konuşmalarına sonradan dahil olan Fatih amcasıyla çok gerilecektir. Ömer ve Kıvılcım'a hiç tahmin etmedikleri bir şekilde Çimen ve Metehan'dan destek gelir. Her ikisi de anne ve babasının mutluluklarını düşünürler.

Nilay'ın derdi ise araştırıp bulduğu Nursema ve Umut birlikteliğinin evde yaratacağı fırtınadır. Pembe ise bu konuyu geciktirmeden halletmesi gerektiğine inanarak Abdullah'la paylaşır. Abdullah işi hemen ve kesin bir şekilde çözmek üzere harekete geçecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası TV dizileri yayınlanmaya ara vermişti. Depremin yaraları Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam yeni bölümü ile saat 20:00'de ekrana gelecek. Dizi Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

24 ŞUBAT 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI



KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leman'ın yanılgısı kısa bir sürede ortaya çıksa da bu durum Abdullah ve Alev yakınlaşmasına set vuracaktır. Pembe ise ısrarla bu yanlış anlaşılmanın gerçek olabileceğini öne sürer, ancak Kıvılcım ve Sönmez tarafından ciddi bir şekilde uyarıldığında geri adım atmak zorunda kalır.

Umut'un annesinin Nursema'yı gördüğünde verdiği tepki, zaten kırılgan olan Nursema ve Umut birlikteliğine bir düğüm daha atılmasına neden olur.

Fatih'in Doğa'yı eve döndürme çabaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu konuda Kıvılcım ile de konuşacak, ancak Kıvılcım olaya dahil olmayacağını açıkça belirtir.

Metehan'ın annesinin büyük bir sinir krizi geçirerek hastaneye yatışı acı olsa da, uzun yıllardır sonuçlanmayan boşanma davasının nihayet bitmesi Ömer için mucize gibidir. Bu mutlu haberi ilk paylaşacağı kişi tabii ki Kıvılcım olur.

Nursema ve Umut birlikteliğini kanıtlamaya baş koyan Nilay sonunda emeline kavuşur.

Çocuklarının akıbetini konuşmak üzere buluşan Abdullah, Pembe ve Kıvılcım ise geceyi çok daha büyük bir sürpriz ile kapatır.