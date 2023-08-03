Kızılcık Şerbeti dizisinin olaylı sezon finalinin ardından yaz tatiline girmesi, izleyenleri üzmüştü. Olaylı akşam yemeğinin ardından Doğa ve Fatih arasında yaşanacaklar heyecanla beklenirken, yeni sezonda kadrosuna yeni isimleri dahil edecek olan dizinin çekimleri önümüzdeki haftalarda başlayacak. Buna göre Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon tarihi

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kızılcık Şerbeti yeni sezon çekimleri ağustos ayı sonunda başlayacak.

Dizinin sezon finalinde Fatih'in kendisini aldattığını ispatlayan Doğa, her şeyi aile içinde açıklayıp yüzüğünü fırtlatmıştı. Kıvılcım ise bir hışımla kızının peşinden gidip kaza yapmıştı.

Yeni sezonda kadrosuna yeni isimleri dahil edecek olan dizinin çekimleri 28 Ağustos'ta başlayacak.

Kızılcık Şerbeti'nin eylül ayının 3. haftasına denk gelen 15 Eylül Cuma günü başlaması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KADROSUNA YENİ İSİMLER KATILDI

Show Tv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna yeni sezonda Bahtiyar Memili, Yiğit Kirazcı ve Kayra Şenocak dahil oldu. Deneyimli oyuncu Kayra Şenocak, dizide muhafazakar iş insanı Ertuğrul karakterini canlandıracak.