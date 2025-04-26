Kızılcık Şerbeti'nden olay fragman! Işıl eve yerleşiyor... Kızılcık Şerbeti 99. bölüm fragman

Kızılcık Şerbeti fragman | Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan devam ediyor. Dizinin ekrana gelen son bölümünde Abdullah, Işıl konusunda artık beklememesi gerektiğine karar verip önemli bir adım atmaya karar vermişti. Kızılcık Şerbeti 99. bölüm fragmanına ise Nursema'nın Işıl'a söylediği "Sen babamı avcunun içinde oynatabilirsin ama fazla heveslenme" sözü damga vurdu. İşte Kızılcık Şerbeti 99. Bölüm fragmanı

KIZILCIK ŞERBETİ 99. BÖLÜM FRAGMANI

Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 99. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti 99. bölüm fragmanında Abdullah Beyi Işıl'ı eve getirerek büyük bir karar alır. Evden Pembe hanımın izlerini silmek isteyen Işıl ise onun eşyalarını evden çıkartmaya karar verir. Bu duruma isyan eden Nursema'nın "Bunlar benim annemin eşyaları; anıları var, hatıraları var" sözleri ise izleyenleri duygulandırdı.

Öte yandan Fatih'in Defne ile konuşması yeni bir aldatma olayının sinyallerini verdi. İzleyicinin tepkisini çeken bu gelişmenin ardından neler yaşanacağı yeni bölümde ortaya çıkacak.

Kızılcık Şerbeti, 99. bölümüyle 2 Mayıs 2025 Cuma günü Show Tv'de...

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Annesinin kaybıyla büyük bir yıkım yaşayan Mustafa, yaşadığı ağır travmanın etkisiyle sinir krizi geçirir ve ailesi tarafından hastaneye yatırılır. Doktorlardan gelen olumsuz haberler, Ünal ailesinin üzerindeki kara bulutları daha da yoğunlaştırır. Mustafa'yı yalnız bırakmak istemeyen Nilay, hastaneye sık sık uğrasa da bir türlü onunla görüşmeyi başaramaz.

Öte yandan Kıvılcım'ın programına konuk olduktan sonra adından söz ettirmeye başlayan Beril, sosyal medyada gördüğü ilgiyle moral bulur. Hayatındaki sorunlardan bunalan Fatih ise stresini atmak için bir spor salonuna kaydolur.

Kıvılcım ve Ömer, birlikte gittikleri bir tiyatro oyununun ardından sanat camiasıyla kurdukları bağı güçlendirme fırsatı yakalarlar.

Diğer yanda, Abdullah'ın evlilik kararında aceleci davranmamasından sıkılan Işıl, onu kıskandırmak ve adım atmaya zorlamak için bir otelde işe girer. Ancak bu hamle, Abdullah'ı fazlasıyla rahatsız eder. Yaşananların ardından Abdullah, artık beklememesi gerektiğine karar verir ve önemli bir adım atmaya hazırlanır.