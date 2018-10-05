Kızım 4.yeni bölüm fragmanı yayında mı Kızım dizisi son 3.bölüm Tv8 izle

Kızım 4.yeni bölüm fragmanı yayında mı Kızım 3.son bölüm izleme linki erişime açıldı mı? Kızım son bölümde neler yaşandı? Kızım 4.yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? Kızım dizisinin yeni bölümünde neler olacak ve Öykü babasının durumuna nasıl bir yanıt verecek? Kızım dizisi oyuncu kadorsunda kimler var konusu nedir? TV8’de yayınlanmaya başlayan Kızım dizisi yayın hayatına başlamasının ardından kısa bir süre sonra yayın gününü değiştirmişti. Her cuma izleyicinin beğenisine sunulan projede bu hafta sıra dışı gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Yeni bölümün ekranlara gelmesine kısa bir süre kala 3. bölümden 2. fragman diziseverlerle paylaşıldı. Yayınlanan fragman yeni bölümün oldukça heyecanlı olacağının sinyallerini verdi. Kızım fragman videosu Öykü ve ailesinin çevresinde önemli gelişmelerin yaşanacağını gösterdi. Öykü ve babası Demir'in hikayesinin anlatıldığı Kızım, bu hafta 3. bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin yayınlanan fragmanından Öykü ve Demir'in birlikte vakit geçirdiği görülüyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in heyecanla beklenen dizisi 'Kızım', 3. yeni bölümüyle 5 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi. Kızım dizisi 3.son bölüm detayları ve 4.yeni bölüm fragman görüntüleri özetleri star.com.tr adresi üzerinden bulabilirsiniz.

KIZIM DİZİSİ 3.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Her cuma izleyicinin beğenisine sunulan projede bu hafta sıra dışı gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Yeni bölümün ekranlara gelmesine kısa bir süre kala 3. bölümden 2. fragman diziseverlerle paylaşıldı. Yayınlanan fragman yeni bölümün oldukça heyecanlı olacağının sinyallerini verdi. Kızım fragman videosu Öykü ve ailesinin çevresinde önemli gelişmelerin yaşanacağını gösterdi. Öykü ve babası Demir'in hikayesinin anlatıldığı Kızım, bu hafta 3. bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin yayınlanan fragmanından Öykü ve Demir'in birlikte vakit geçirdiği görülüyor. Demir’in oyunu Öykü yüzünden bozulur. Eve döndüklerinde daha büyük bir şok yaşarlar. Kaldıkları evden atılmıştır. Bu durumdan Öykü’yü sorumlu tutar. Bağırır çağırır, defolup gitmesini söyler ve çekip gider. Babasının ev arkadaşı da olan Uğur, Öykü’nün elinden tutup babasının yanına götürür.



Demir Öykü’ye kendisini kurtarmasını ister. Kendisinin yolunun yol olmadığını söyler. Öykü kabul etmez. Birlikte kalacak biryerler bulmaya giderler. Buldukları çözüm çadırda kalmaktır. Öykü beğenmese de ne olursa olsun babasıyla kalacaktır. Candan babasının ona bıraktığı evde yaşamaya başlamıştır. Kliniği kapatmıştır. Miras işlerini hallettikten sonra yeni bir yer açacaktır. Bu sırada Demir Öykü’ye yemek hazırlamaya çalışır. Fakat beceremez. Öykü müdahale etmeye çalışırken tencereyi devirirler. Aç kalmışlardır. Yağmur bastırır çadırda kalamayacaklarını anlayınca arabada sabahlarlar. Okula gitmek zorunda olan Öykü geç kalmıştır.

KIZIM DİZİSİ 3.BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM DİZİSİ 3.BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM DİZİSİ 2.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Babası Demir ve ortağı Uğur’u Candan’ı dolandırmak üzerelerken yakalayan Öykü onları ele verip vermemek konusunda kararsız kalır.



Öte yandan Demir, Öykü gerçekleri Candan’a söylese de söylemese de başladığı işi bitirmeye kararlıdır.



Candan ise geçmişteki korkunç hatasını Öykü’ye sahip çıkarak temize çekmek ister, Öykü ve Candan gittikçe daha çok yakınlaşırlar.



Hapisten yeni çıkan Cemal geçmişin hesabını sormak için Demir’in karşısına çıkar. Bir yandan da Jilet Demir’i sıkıştırmakta ve parasını istemektedir.



İyice köşeye sıkışan Demir bir karar verir; tabloları çalacak ve kendisine ayak bağı olan Öykü’yü de yurda gönderecektir.





Her şey hızla değişirken Demir’in planları işleyecek ve işler düşündüğü gibi gidecek midir? Teyzesinin aniden ortadan yok olmasıyla tek başına kalan Öykü, öldü sandığı babasının yaşadığını öğrenir ve onu bulmak için harekete geçer.



Dolandırıcılık yaparak hayatta kalmaya çalışan Demir ise bir çocuğu olduğundan habersizdir. Öykü Demir’in karşısına çıktığında onu kızı olarak kabul edebilecek ve kucak açabilecek midir?





Aynı gün iki kötü haberle sarsılan Candan, yıllar önce terk ettiği eve geri döner ve hep kaçtığı geçmişiyle yüzleşir. Yıllardır içinde taşıdığı sırrın ağırlığı altında ezilirken karşısına çıkan Öykü onun da hayatını değiştirecektir.



Öykü, Demir ve Candan’ın kesişen yolları onları sürprizli ve heyecanlı bir başlangıca götürecektir.

KIZIM DİZİSİNİN KONUSU NE?



Teyzesinin aniden ortadan yok olmasıyla tek başına kalan Öykü, öldü sandığı babasının yaşadığını öğrenir ve onu bulmak için harekete geçer. Dolandırıcılık yaparak hayatta kalmaya çalışan Demir ise bir çocuğu olduğundan habersizdir. Öykü Demir’in karşısına çıktığında onu kızı olarak kabul edebilecek ve kucak açabilecek midir?



Aynı gün iki kötü haberle sarsılan Candan, yıllar önce terk ettiği eve geri döner ve hep kaçtığı geçmişiyle yüzleşir. Yıllardır içinde taşıdığı sırrın ağırlığı altında ezilirken karşısına çıkan Öykü onun da hayatını değiştirecektir. Öykü, Demir ve Candan’ın kesişen yolları onları sürprizli ve heyecanlı bir başlangıca götürecektir.

Oyuncular:

Buğra Gülsoy

Leyla Lydia Tuğutlu

Beren Gökyıldız

Serhat Teoman

Tugay Mercan

Sinem Ünsal

Suna Selen

Kızım dizisi Demir karakteri kimdir?



Demir Göktürk / Buğra Gülsoy

22 Şubat 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Buğra Gülsoy, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. 13 yaşında ilk sahne deneyimini yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almış, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yapmıştır. Bu filmler; Trio, Heterotopya, İnsan Üçleme, Alt Üst, Nar Yarası ve Mutlu Sondur.



Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Gülsoy, aynı zamanda Uluslararası Kıbrıs Kısa Fim Festivali'nin proje tasarımcısı ve direktörüdür. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı. İlk kez 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizi filmin başrol oyuncusu olarak "Nazım" karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan oyuncu, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı "Güneşi Gördüm" filminde "Berat" karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından Atv'de yayınlanan "Unutulmaz" adlı dizide "Tolga" karakterini canlandırdı.



Derviş Zaim tarafından yönetilen ve ilk gösterimi 2010 Altın Portakal Film Festivali'nde yapılan ve 2011 yılında gösterime girmiş olan "Gölgeler ve Suretler" isimli filmde "Ahmet" isimli bir Türk gencini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde bir sezon boyunca "Vural" karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan, "Kuzey Güney" isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide "Güney Tekinoğlu" karakterini canlandırmıştır.



Sonrasında TRT 1'de yayınlanan "Eski Hikaye" dizisinde başrol oynamıştır ve "Mete" karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Şubat ayında FOX TV'de başlayan "Aşk Yeniden" adlı dizide "Fatih Şekercizade" rolünü oynamış ve Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşmıştır. Kendisi gibi dizi ve film oyuncusu olan Burcu Kara ile 2011 yazında evlenmiş; 2 Ağustos 2012 tarihinde boşanmıştır. Başarılı oyuncu son olarak Kızım dizisinde Demir karakterine hayat verecek.



Candan Hoşgör / Leyla Lydia Tuğutlu

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, ilkokula Türkiye’de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.



Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. atv’de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.



Öykü Tekin / Beren Gökyıldız

Kocamın Ailesi, Güldüy Güldüy, Anne ve Bizim Hikaye dizileriyle tanınan Beren Gökyıldız, 2009 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. 3,5 yaşında bir reklam filminde yer aldı, dört yaşında ise ilk kez dizi setleriyle tanıştı. Kocamın Ailesi’nde büyümüş de küçülmüş halleriyle yüzleri güldüren Beren Gökyıldız, Vahide Perçin, Cansu Dere ve Gonca Vuslateri’nin yer aldığı Anne dizisinde ise ağlama sahneleriyle adından söz ettirdi. Bu dizide Turna karakterine hayat veren Beren Gökyıldız, başarılı peransıyla Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliğiyle düzenlenen 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülüne layık görüldü.



Son olarak 2018 Eylül yapımı Kızım dizisinde Buğra Gülsoy ve Leyla Lydia Tuğutlu ile başrolleri paylaşacak olan Beren Gökyıldız dizide öykü karakterine hayat verecek