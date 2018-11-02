Kızım dizisi 8.yeni bölüm fragmanı yayında mı TV8 Kızım son 7.bölüm izle

Kızım 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Kızım 7.son bölüm Tv8 izleme linki Kızım dizi oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde. Dizi izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alan Kızım 8. bölüm fragmanı öncesi 2 Kasım Cuma günü Tv8'de ekrana gelen Kızım 7.son bölümünde Öykü’nün hayatındaki karmaşanın devam edeceğini gösterdi. Minik oyuncu Beren Gökyıldız’ın Öykü Tekin karakterine hayat verdiği dizide bu hafta da önemli gelişmeler yaşanacak. Kızım fragman videosu Demir’in yaşadığı pişmanlıkların bu haftaya da damga vuracağını gösterdi. Öte yandan Asu Karahan’ın başına gelen olaylar durgunlaşmasına neden olacak. Doktorun Candan'dan Demir'in numarasını istemesi üzerine Öykü doktorla görüşüp babasına hastalığını söylememesini rica edecek. Öykü'nün bu isteğine karşılık doktorun nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu. Demir Öykü'nün sakladığı gerçeği öğrenebilmek için ısrar eder.

Demir, Candan'a yaşadıkları yer konusunda dürüst davranmaya karar verir ancak, Candan ve Uğur'un pansiyonda karşılaşma ihtimalini hiç hesaba katmamıştır. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı 'Kızım' yeni bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Kızım dizisi 8.yeni bölüm fragmanı ve 7.son bölüm detayları star.com.tr'de.

KIZIM DİZİSİ 7.BÖLÜM ÖZETİ



Kızım dizisinin 7. bölümünde Öykü hastalığını saklamak için elinden geleni yapmaya devam edecek.



Doktorun Candan'dan Demir'in numarasını istemesi üzerine Öykü doktorla görüşüp babasına hastalığını söylememesini rica edecek. Öykü'nün bu isteğine karşılık doktorun nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu. Demir Öykü'nün sakladığı gerçeği öğrenebilmek için ısrar eder.

Demir, Candan'a yaşadıkları yer konusunda dürüst davranmaya karar verir ancak, Candan ve Uğur'un pansiyonda karşılaşma ihtimalini hiç hesaba katmamıştır. Öykü' nün Demir'den sakladığı sırrı öğrenen sürpriz kişi, Öykü'nün zorlu anlar yaşamasına neden olur. Öykü için büyük sırrının yükü biraz daha ağırlaşır.

KIZIM DİZİSİ 7.BÖLÜM FRAGMANI







KIZIM DİZİSİ 6. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Demir Öykü'nün sakladığı gerçeği öğrenebilmek için ısrar eder. Babasına güvenmeye başlayan Öykü sırrını sonunda söyleyebilecek midir? sorusunun yanıtı Kızım son bölümde yanıtlandı.



Demir, Candan'a yaşadıkları yer konusunda dürüst davranmaya karar verir ancak, Candan ve Uğur'un pansiyonda karşılaşma ihtimalini hiç hesaba katmamıştır.



Öykü' nün Demir'den sakladığı sırrı öğrenen sürpriz kişi, Öykü'nün zorlu anlar yaşamasına neden olur. Öykü için büyük sırrının yükü biraz daha ağırlaşır.

KIZIM 7.BÖLÜM 1. FRAGMANI

KIZIM DİZİSİ KONUSU



Öykü sekiz yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince, daha önce hiç görmediği babası Demir'i bulmak zorunda kalır. Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir, Öykü'nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak o gün tanıştığı Öykü'yle yaşamayı istememektedir.

Demir ve ortağı Uğur bir yandan Öykü'den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler. Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü'nün büyük bir sırrı sakladığıdır.





KIZIM DİZİSİ OYUNCULARI



Leyla Lydia Tuğutlu (Candan Hoşgör)



29 Ekim 1989 tarihinde Berlin’de dünyaya gelen Leyla Lydia Tuğutlu, İlkokula Türkiye’de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvar da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. İstanbul Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu.



İlk oyunculuk deneyimini Es-Es dizisinde İrem karakteri ile tattı. Ardından pek çok dizi ve film projesinde yer alan Tuğutlu, Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.







Leyla Lydia Tuğutlu



Beren Gökyıldız (Öykü)



2009 yılında dünyaya gelen ekranların minik yıldızı Beren Gökyıldız, İlköğretim düzeyinde eğitimine devam etmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Fox TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi ile edinen Beren, sergilediği performans ile herkesin beğenisini kazanmıştır. Çocuklardan oluşan kadrosu ile komedi skeçlerine yer veren program Güldüy Güldüy Show’da yer almıştır. 2017 yılına gelindiğinde Cansu Dere, Vahide Perçin ve Gonca Vuslateri gibi başarılı isimlerin yer aldığı Anne dizisinde başrol oynamıştır. Ekranların en genç yeteneklerinden biri olan Beren Gökyıldız, TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Kızım adlı projede Buğra Gülsoy ve Leyla Lydia Tuğutlu ile başrolü paylaşacaktır.



Beren Gökyıldız



Buğra Gülsoy (Demir)



22 Şubat 1982 Ankara doğumlu olan Buğra Gülsoy, tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Buğra Gülsoy, ilk sahne deneyimini 13 yaşında yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. İlk kez 2008 yılında yayınlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filmin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan Buğra Gülsoy, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı.

Buğra Gülsoy



Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterini canlandıran Gülsoy, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırmıştır. Buğra Gülsoy, Kuzey Güney isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Güney Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır. Sonrasında TRT 1’de yayınlanan Eski Hikaye dizisinde başrol oynamıştır ve Mete karakterini canlandırmıştır. Buğra Gülsoy, daha sonra Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşmıştır.