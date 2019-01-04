Kızım dizisi bu akşam neden yok 4 Ocak TV8 yayın akışı Kızım dizisi 16. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak

Kızım dizisi bu akşam neden yok? 4 Ocak TV8 yayın akışında Kızım dizisi var mı? Kızım dizisi 16. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızım dizisi 16. yeni bölüm fragmanı ne zaman hangi tarihte yayınlanacak? Oyuncuları kimlerdir? Konusu nedir? Dizi nerede çekiliyor? gibi bir çok soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde Kızım dizisinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen projenin takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. 4 Ocak TV8 yayın akışı bilgileri içerisinde komedi dizisi Jet Sosyete’nin yer almasının ardından Kızım’ın yayın tarihi merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Kızım'ın bu hafta neden yayınlanmadığı ile ilgili ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel genel bir açıklama yapmıştı. 2019 yılı Ocak ayının başlarında yapılacak olan reklam anlaşmaları nedeniyle diziler yeni bölümlerini ekrana taşımayacağı belirtildi. Öte yandan Kızım’ın yerine bu hafta Jet Sosyete’nin tekrar bölümü ekranda olacağı kaydedildi. Kızım dizisinin yeni bölümününse 2019 Ocak ayının son haftasında takipçileriyle buluşması bekleniyor. Tv8'in vazgeçilmez dizisi Kızım yeni bölüm ile ilgili yapılan son dakika açıklamalar ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

Kızım dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması ve TV8 yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Kızım dizisinin yerine Jet Sosyete'nin tekrar bölümü ekrana gelecek. Kızım'ın 28 Aralık Cuma yayınlanan son bölümünde ise Öykü babası Demir yerine annesi Asu'yu seçmişti. Bu gelişme ardından neler olacağını merak eden izleyiciler, yeni bölümü bekliyor.

GÜLSE BİRSEL’DEN KIZIM DİZİSİ YENİ BÖLÜM AÇIKLAMASI



Kızım dizisi yeni bölümü ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Birsel’in kullandığı ifadeler şöyle; Önemli açıklama: Malumunuz her ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz."

KIZIM DİZİSİ 16.YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kızım dizisi 16.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın Tv8 ekranlarında yayına girmesiyle birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.

TV 8 4 OCAK CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm- Program

08:30 Oynat Bakalım - Program

09:00 Gel Konuşalım / Canlı Program

12:15 Güldür Güldür - Program

13:45 Kızım Dizi

15:15 Yemekteyiz - Yarışma

19:15 Oynat Bakalım - Program

20:00 Jet Sosyete - Dizi

23:15 Eser Yenenler Show - Program



01:15 Yemekteyiz - Yarışma



02:15 Kızım - Dizi



04:15 Gel Konuşalım - Program

KIZIM DİZİSİ 15.BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM DİZİSİ 15.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kızım dizisinin 15. son bölümünde; Demir babalık testinin sonucu ile yüz yüze kalmış, içini kemiren kuşkunun nihayet sona ereceğini düşünmektedir. Cemal'in sabırla yürüttüğü intikam planı, Candan'ın Demir hakkındaki gerçekleri anlatmasını istemesiyle yeni bir boyut kazanır. Cemal'in Candan'a anlatacaklarının ardından, Demir için Candan'la yüzleşmesi kaçınılmaz bir hal alır.

Cemal'in akıttığı zehirin hesabını sormaya gelen Uğur ve Demir, Candan'ın öfkesiyle karşılaşır. Candan, tüm gerçekleri öğrenmiştir. Öykü ise hakim karşısında, önemli bir kararın eşiğindedir. Mert, Öykü ile ders çalışmak için Demir'in evine geliyor. Minik kızını kıskanan Demir için dakikalar geçmiyor. Asu'nun çocukla girilmeyen bir mekana, Öykü'yü sokmak istemesi, büyük bir kaosa neden oluyor.



Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran Kızım yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Beren Gökyıldız'ın canlandırdığı Öykü karakterinin çaresiz ve bir o kadar sevimli halleri küçük büyük herkesi cuma akşamları ekrana bağlıyor.



Başladığı günden beri ilgiyle takip edilen dizi Kızım’ın son bölümü yine soluksuz izlendi. Cemal’in söyledikleri herkesin beynini bulandırdı. Demir,DNA testi yaptırmaya karar verirken; Öykü, babasının babalık testi yapacağını duyunca büyük bir endişeye kapıldı. Candan’nın öğrendikleri ile taşar yerine oturdu. Kızım yeni bölüm fragmanı yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri ekrana taşıdı.



Son bölümde; Demir, arkadaşını arkalamaya çalışırken, işinden oluyor. İşten kovulması ile sıfırı tüketen Demir, yeni bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Fakat bulduğu çıkış, kızı Öykü'ye verdiği sözü geçersiz kılıyor. Bir taraftan Cemal'in söyledikleri karşısında kafası bulanan Demir, DNA testi yapmaya karar veriyor. Öykü'nün test yapacağını öğrenmesi, büyük endişeye yol açıyor. Bu arada Candan, gerçekleri öğreniyor. Kafasında bir çok soru işareti oluşan Candan, sorularına cevap bulabilmek için nefesi Cemal'in yanında alıyor. Finalde, Babalık testinin sonucu belli oluyor. Öykü, Demir'in kızı mı yeni bölümde ortaya çıkacak.

KIZIM DİZİ KONUSU NEDİR?

Öykü sekiz yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince, daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır. Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir, Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir.



Demir ve ortağı Uğur bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler. Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

KIZIM DİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

BUĞRA GÜLSOY (DEMİR)



22 Şubat 1982 yılında Ankara’da doğdu. Tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs’ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Buğra Gülsoy, aynı zamanda kısa film yönetmenliğini üstlendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.



İlk kez 2008 yapımı Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filminin başrolünde yer alan Buğra Gülsoy, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’a başrolde eşlik etti.



Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırdı. Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştı, ikili sinema filmi Acı Tatlı Ekşi filminde de başrolü paylaştı. Ünlü oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosunda yer alıyor.



LEYLA LYDİA TUĞUTLU



29 Ekim 1989 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, ilkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.



Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. atv'de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.



Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da 'Princess' ödülüne layık görüldü. Fashion TV Moda Ödülleri 2007'de "Gelecek vadeden model" seçildi. Güzel oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosuna dahil oldu.







BEREN GÖKYILDIZ (ÖYKÜ)



2009 yılında dünyaya geldi. Ajansa kayıtlı olan Beren Gökyıldız, geçmiş dönemlerde 1-2 reklam filminde oynadıktan sonra Kocamın Ailesi adlı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide geniş bir ailenin çok bilmiş küçük kızları Pelin karakterini canlandıran Beren Gökyıldız, bu karakterle çok sevildi. Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen Beren Gökyıldız, Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da kendi yaşıtlarıyla birlikte sahnedeydi. 2017 yapımı Anne'de Vahide Perçin ve Cansu Dere ile başrol paylaşan Beren Gökyıldız, Melek Akçay karakterine hayat verdi ve bu rolüyle kalplere dokundu. Küçük oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosuna dahil oldu.