Kızım dizisi izle 6. bölüm fragmanı yayında mı Kızım son 5.bölüm TV8 izle

Kızım dizisi 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Kızım son 5.bölüm izeme linki 19 Ekim Cuma günü TV8'de ekrana gelen son bölümün ardından merak konusu oldu. Kızım dizisi 6.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kızım son 5.bölüm ATV izeme linki ise haberimizde. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Kızım geçtiğimiz hafta yayına giren son bölümde; Yaptıklarından pişman olan Demir ise kızının götürülmesini engellemek için aracın peşinden koşarak durdurdu. Gözyaşları içinde olan Öykü babasını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Baba kızın kavuşma sahnesi ise izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın başrollerini paylaştığı Kızım 5.son bölümünde ise Demir’in kızı ile ilgili önemli bilgilere ulaştığı dizide yeni haftada sıra dışı gelişmeler yaşanacak. Kızım dizisi yeni bölüm fragmanına göre Demir, yavrusuyla birlikte geçirdiği vakitleri arttırmak isteyecek. Kızım 6.yeni bölüm fragmanı 5.son bölüm detayları star.com.tr'de.

KIZIM 6.BÖLÜM FRAGMANI

Kızım dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

KIZIM 5.BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Kızım dizisinde Demir’in peş peşe yapacağı hataların Öykü’yle aralarında problemlere neden olacağını gösterdi. Başrollerinde Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız’ın yer aldığı projede yeni haftada Öykü ve Cemal’in hamleleri gündem olacak.

Demir’in kızı ile ilgili önemli bilgilere ulaştığı dizide yeni haftada sıra dışı gelişmeler yaşanacak. Kızım dizisi yeni bölüm fragmanına göre Demir, yavrusuyla birlikte geçirdiği vakitleri arttırmak isteyecek. Öykü ve Cemal’in birlikte atacağı adımlar hangi sonuçları doğuracak?

KIZIM 5.BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir, Uğur'un başına açtığı büyük beladan kurtulmak için büyük riskler alacağı bir tercih yapar. Seçtiği yolun, Öykü ile olan ilişkisini nasıl etkileyeceğini ve vicdanını ne kadar rahatsız edeceğini düşünecek kadar vakti olmamıştır.



Cemal intikam planına Öykü'yü dahil etmekte gecikmemiş ve Öykü'nün karşısına çıkmıştır. Öykü ve Cemal karşılaşması beklenmedik sonuçlar doğuracakken, Demir bu hamleden haberdar olacak mıdır? Demir, Öykü'nün teyzesine ulaşmak için başını derde sokacak seçimler yapar ve gizemli teyzenin karşına çıkar. Tüm bunlar olurken, Demir'in yaptığı hatalar Öykü'yü sonsuza kadar kaybetmesine yol açacak sonuçları karşısına çıkarmıştır ve Demir hazırlıksızdır.



KIZIM DİZİSİNİN KONUSU



Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.



Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.



Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

KIZIM DİZİSİNİN OYUNCULARI

BUĞRA GÜLSOY (DEMİR)

22 Şubat 1982 yılında Ankara’da doğdu. Tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs’ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Buğra Gülsoy, aynı zamanda kısa film yönetmenliğini üstlendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.

İlk kez 2008 yapımı Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filminin başrolünde yer alan Buğra Gülsoy, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’a başrolde eşlik etti.

Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırdı. Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştı, ikili sinema filmi Acı Tatlı Ekşi filminde de başrolü paylaştı. Ünlü oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosunda yer alıyor.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU

29 Ekim 1989 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, ilkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. atv'de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.

Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da 'Princess' ödülüne layık görüldü. Fashion TV Moda Ödülleri 2007'de "Gelecek vadeden model" seçildi. Güzel oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosuna dahil oldu.

BEREN GÖKYILDIZ (ÖYKÜ)

2009 yılında dünyaya geldi. Ajansa kayıtlı olan Beren Gökyıldız, geçmiş dönemlerde 1-2 reklam filminde oynadıktan sonra Kocamın Ailesi adlı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide geniş bir ailenin çok bilmiş küçük kızları Pelin karakterini canlandıran Beren Gökyıldız, bu karakterle çok sevildi. Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen Beren Gökyıldız, Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da kendi yaşıtlarıyla birlikte sahnedeydi. 2017 yapımı Anne'de Vahide Perçin ve Cansu Dere ile başrol paylaşan Beren Gökyıldız, Melek Akçay karakterine hayat verdi ve bu rolüyle kalplere dokundu. Küçük oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosuna dahil oldu.

KIZIM'DA ÖYKÜ VE DEMİR'İN KAVUŞMA SAHNESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kızım dizisindeki Öykü ve Demir'in duygusal kavuşma sahnesi sosyal medyada da gündem oldu. İşte Kızım için yapılan yorumlardan bazıları:



Ağlattınız ???? Özellikle sen Beren Gökyıldız; yaşıtlarını geçtim aynı zamanda yetişkin oyunculara(!) oyunculuk dersi verecek bir yetenek olduğunu farkındasın değil mi? ????



Bir sahne ancak bu kadar etkileyebilirdi, gerçekten harikasınız



"ben öykü'nün babasıyım!"



Beni çok mutlu eden bir cümle oldu. Özellikle demir'in ağzından duymak



Kalbimi şurada bıraktım. Oyuncuların hepsi mi mükemmel olur? Herkes mi karakterine bu kadar güzel bürünebilir? Muhteşemsiniz!



Resmen ağladım bende annesiz babasız çocuk yuvalarinda gecti ömrüm aALLAH kimseyi annesiz babasız birakmasın