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Dizi

''Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'' ekran başına kilitleyecek... Direnişin Ana Vatanı: Gazze

TRT 1'de yayımlanan 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisi bu akşam yayınlanacak 34'üncü bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin bu akşamki teması ise 'Direnişin Ana Vatanı: Gazze'.

25 Kasım 2024 Pazartesi 15:17 - Güncelleme:
''Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'' ekran başına kilitleyecek... Direnişin Ana Vatanı: Gazze
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TRT 1'de yayımlanan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisi, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin 34. bölümü bu akşam 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yeni bölümünün konusu şöyle:

Direnişin Ana Vatanı: Gazze

Nureddin kan bağıyla değil, can bağıyla bağlandığı Selahaddin'e kavuşmanın sevincini yaşayamadan Selahaddin'e tekrar Mısır yolu görünür.

Nureddin ve Amalrik arasında uzayan barış mevsimini bozmak isteyen Cathillon'unsa aklında şeytani bir fikir vardır: Gazze'de fitne ateşini tutuşturmak.

Gazze'nin bağrına düşen ateş, Selahaddin'in Mısır plânını değiştirir. Emir Selahaddin, Hz. Peygamber'in (s.a.v) büyük dedesi Seyyid Hâşim bin Abdümenâf'ın kabrinin yer aldığı Gazze'ye düzenlenen korkunç saldırının faillerinin peşindedir.

Kral Amalrik'in meselenin aslını öğrenmek için Balian'ı Gazze'ye gönderişi, Selahaddin'le Balian'ı tekrar yan yana getirir.

Selahaddin'e yardım için Gazze'ye giden Karategin'inse kabuk bağlamış eski bir yarası açılacak ve gördükleri onu geçmişine doğru sürükleyecektir.

Gazze katlimanın arkasında kimler vardır? Karategin'i sessizliğe mahkum eden sır nedir? Şemse Şam'da olduğunu öğrenip çok yaklaştığını düşündüğü annesine kavuşabilecek midir? Gazze saldırısının intikamını almaya yemin eden Selahaddin, fitne ateşini tutuşturan failleri ortaya çıkarabilecek midir?

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