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Dizi

Kulüp dizisinin 2. Sezon tarihi belli oldu! Kulüp 2. sezon ne zaman başlıyor?

Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisinin 2. sezonundan resmi fragman yayınlandı. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Barış Arduç ve Fırat Tanış'ın yer aldığı dizinin yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Kulüp 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte Kulüp dizisinin 2. Sezon tarihi

14 Eylül 2023 Perşembe 11:20 - Güncelleme:
Kulüp dizisinin 2. Sezon tarihi belli oldu! Kulüp 2. sezon ne zaman başlıyor?
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Kulüp dizisinin 2. Sezon tarihi belli oldu. başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kelebek ve Salih Bademci'nin paylaştığı Netflix dizisi Kulüp'ün 2. sezonunun fragmanı yayınlandı. Dizide 1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda Musevi bir annenin yıllar sonra kavuştuğu asi kızıyla yeniden bağ kurma hikayesi ele alınıyor. Peki Kulüp 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar

KULÜP 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kulüp 2. sezonuyla 15 Eylül'de tüm dünyayla aynı anda izleyiciyle buluşacak.

Artık 5 yaşına gelen Rana, Kulüp'ün hareketli ve pırıltılı dünyasına hayranlık duyarak büyürken, Matilda ve Çelebi Kulüp'ü her şeye rağmen ayakta tutabilmek için ellerinden geleni yapıyor.

Raşel'in Rana ile kendi ailesini kurmayı öğrenme mücadelesini de konu alan sezonda Kulüp ailesi bütün zorluklara karşı dimdik durmaya çalışarak birbirine her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetleniyor.

KULÜP DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir.

Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.

Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

KULÜP OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır (Matilda Aseo)

Barış Arduç (Fıstık İsmet Denizer)

Asude Kalebek (Raşel Aseo)

Salih Bademci (Selim Songür)

Fırat Tanış (Çelebi)

Metin Akdülger (Orhan Şahin / Niko)

Suzan Kardeş (Orhan'ın annesi)

Hülya Duyar (İsmet'in annesi)

Merve Şeyma Zengin (Tasula)

İlker Kılıç (Mordo)

Sezer Arıçay (Hacı)

Murat Garibağaoğlu (David)

İştar Gökseven (Ali Şeker)

Valeria Lakhina (Diana)

Doğanay Ünal (Bahtiyar)

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