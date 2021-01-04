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Dizi

Kurtlar Vadisi Kaos'un yayın tarihi belli oldu

Kurtlar Vadisi efsanesi 'Kaos'la geri dönüyor. İlgiyle izlenen dizi Show TV'de Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle Şubat ayında yayınlanacak.

04 Ocak 2021 Pazartesi 09:11 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:11
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Başrolde Necati Şaşmaz'ın olduğu bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nden hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Tekrar bölümleri bile büyük ilgi gören Kurtlar Vadisi dizisi ekranlara geri dönüyor. Efsane dizi Kurtlar Vadisi Kaos adı ile izleyenlerle buluşacak. Show TV'de ekrana getirilecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılının Şubat ayında izleyiciyle buluşacağı müjdesi verildi.

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ilerleyen günlerde fragmanının yayınlanması bekleniyor.

Necati Şaşmaz dizi hakkında şu detayları paylaştı:

Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız.

Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim.

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