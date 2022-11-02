Kuruluş Osman, 103. bölümüyle izleyenleri yine aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne Osman Bey'in "Benim işimin mahkemesi, cenk meydanında görülür!" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 103. bölümde Osman Bey, Olof ve Frigg'in kurduğu bu tuzaktan kurtulacak mı? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 103.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 103. SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 103. bölümde Osman Bey, Cebe'yi yakalayıp obaya getiriyor. Moğolların komutanını nele geçiren Osman Beyin sıradaki hamlesi ne?

KURULUŞ OSMAN 103.BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

KURULUŞ OSMAN 103. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne Osman Bey'in "Alplar! Hepsi cezasını görecek!" sözü damga vurdu.

Aktemur'un vurulmasında bütün deliller Alçiçek Hatun'u göstermektedir...

Olof sonunda hain planını devreye sokar... Osman Bey Konstantiniyye'den dönerken ona pusu kurulacaktır. Osman Bey, Olof ve Frigg'in kurduğu bu tuzaktan kurtulacak mı? Osman Bey düştüğü bu cendereden nasıl çıkacaktır?

Osman Bey, oğulları Alaeddin ve Orhan'ın kaçırılmasının, Öktem Bey'e atılan iftiranın büyük bir oyunun parçası olduğunun farkındadır. Osman Bey işin iç yüzünü çözmek için nasıl hamleler yapacaktır? Bütün oklar Ofelya'yı göstermektedir, Osman Bey bu konuda ne yapacaktır?

Öte yandan İmparator Andronikos, Olof'a Osman Bey'i ve kızı Ofelya ve öldürme talimatı verir. İmparator Andronikos, Osman Bey ile yaptığı sulh anlaşmasını bozup kendisini ölümden kurtaran Osman Bey'e ihanet mi edecek?

Osman Bey, kendisine kurulan büyük oyunu bozmak için harekete geçer. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır? Yenişehir'de Prens Kantakuzenos'u ağırlayan Osman Bey, onu yakınında tutmak isteyerek ne amaçlamaktadır?

Aktemur'un vurulmasında bütün deliller Alçiçek Hatun'u göstermektedir... Aktemur'u Alçiçek mi vurmuştur, yoksa Alçiçek'e de babası Öktem Bey gibi oyun mu kurulmuştur? Ağır yaralanan Aktemur'u nasıl bir akıbet beklemektedir?

Osman Bey'in yokluğunda uç topraklarında gerginlik devam etmektedir. Kantakuzenos; Öktem Bey'in obasında vurulmuş, buna rağmen yaşananlardan sonra amacına bir adım daha yaklaşmıştır. Öktem Bey ise şimdi yeni bir iftiranın kurbanı olacaktır. Tutuklanan Öktem Bey, kendisini aklayabilecek midir?

Kuruluş Osman 103. bölümde Bengi Hatun Öktem Bey'in tutuklanmasının üzerine obasının beylerini toplar. Kurulan toyda önemli kararlar alınır. Bu kararlar, Osman Bey'in hükmü altındaki topraklarda ikilik mi çıkaracaktır? Kayılar bu ihtimali nasıl önleyecektir? İkilik çıkmasından en çok fayda sağlayacak olan Bayındır Bey, şimdi de Bizans'a gidecek olan kayıp vergi altınların peşine düşmüştür. Bayındır Bey bu amacına ulaşabilecek midir?

Kötülüğün merkezinde olan Frigg, Martha rolünü daha ne kadar sürdürebilecektir?

Bala Hatun ve Malhun Hatun, Frigg'in gerçek yüzünü görecek mi?

MALHUN VE BALA'NIN ORTAK HEDEFI!

Devlet olma yolunda karşısına çıkan düşmanı ezip geçen Osman Bey'in en büyük destekçileri Malhun Hatun ve Bala Hatun olmaya devam ediyor.

Önce Orhan'ın kurulan pusu sonucunda yaralanması, ardından Alaeddin'in kaçırılması Malhun ve Bala'nın birbirlerine destek olmasıyla sonuçlandı.

Evlatlarının başına gelenlerin ardından yeni bir düşmana karşı beraber eden Malhun ve Bala'nın cesaretleri yine izleyenleri ekran başına kilitledi.

Bala Hatun, iyiden iyiye Frigg ile Marta'nın aynı kişi olduğunu düşünürken kanıtların peşine düştü. Malhun Hatun da "Marta'da bir şey var" diyerek aynı düşünceye kapıldı.

Frigg ise zekasıyla kanıt bırakmamaya çalışmaya devam etti.

Yenişehir'i karıştıran Frigg, maskesiyle Bala'ya oldukça yakınlaştı. Bala, Frigg'in yüzünü görmeyi başaramadı.

Hatunların Marta için hazırlayacağı yeni oyun ne olacak?