Kuruluş Osman 106. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Atv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümünde İsmihan Sultan, Osman'ın fütühat çalışmalarından rahatsızdır. "Bu asiliğin sonunun ne olduğunu hepiniz bilirsiniz." diyerek yaydığı fitne ateşi Osman Bey'i nasıl etkileyecektir? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 106.bölüm izle full hd tek parça

KURULUŞ OSMAN 106. SON BÖLÜM İZLE ATV!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 106. bölümde Osman Bey, Cebe'yi yakalayıp obaya getiriyor. Moğolların komutanını nele geçiren Osman Beyin sıradaki hamlesi ne?

KURULUŞ OSMAN 106. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 106. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne Osman Bey'in Marmaracık fethi sırasında söylediği "Burası bizim için bir varoluş mücadelesidir!" sözü damga vurdu.

OSMAN BEY'İ HİÇ KİMSE VE HİÇBİR ŞEY DURDURAMAYACAK



Osman Bey bütün gemileri yakmıştır. Karşısında duran kim varsa yıkıp geçecektir. Osman Bey'i hiçbir şey ve hiç kimse durduramayacaktır! Köprühisar'ı fethetmek konusunda kararlıdır. Bunun için kurduğu karargahta çalışmalar son sürat devam ederken karargahın varlığı düşman cephesinde nasıl yankı bulacaktır? Olof ve adamları karargahı yok etmek için bir plan yapacak mıdır?

BÜYÜK AŞKA BÜYÜK ENGEL!



Aktemur ve Alçiçek aşkında Bayındır engeli ortaya çıkmıştır. Bayındır Alçiçek'i kendisine isteyecektir. Bunu duyan Aktemur Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey Alçiçek'i Aktemur'a isteyecektir. İsmihan Sultan, Alçiçek ve Aktemur'un aşkına engel olabilecek midir?

İSMİHAN SULTAN'IN PLANI



İsmihan Sultan, Osman'ın fütühat çalışmalarından rahatsızdır. "Bu asiliğin sonunun ne olduğunu hepiniz bilirsiniz." diyerek yaydığı fitne ateşi Osman Bey'i nasıl etkileyecektir? İsmihan Sultan, Osman Bey'in baş düşmanlarıyla yeni bir birlik mi kuracaktır?

TURGUT BEY, OSMAN BEY'E İHANET Mİ EDİYOR?



Osman Bey ve Turgut Bey'in arasındaki gerilim ne olacaktır?

Turgut Bey, İsmihan Sultan'la bir olup Osman'a karşı duracak mıdır? Mancınıkları Osman Bey'e getirecek midir yoksa ihanet mi edecektir? Osman Bey ve Turgut Bey'in arasındaki gerilim nereye varacaktır?

OSMAN BEY'İ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE



Bunca olayın içinde Osman Bey fütühat hazırlıklarını sürdürürken Osman Bey'i bekleyen büyük tehlike nedir?