Kuruluş Osman 112. bölüm izleyenlere aksiyon ve gerilim dolu anlar yaşattı. Atv'de ekrana gelen Kuruluş Osman'ın 112. son bölümünde Sultan Alaeddin, Osman Bey'in ölüm fermanını veriyor. Bu karara ahalinin tepkisi ne olacaktır? İsmihan Sultan'ın idam hükmünü verdiği Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'nın akıbeti ne olacaktır? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 112.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 112. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 112. bölümde Osman Bey, Cebe'yi yakalayıp obaya getiriyor. Moğolların komutanını nele geçiren Osman Beyin sıradaki hamlesi ne?

KURULUŞ OSMAN 112. BÖLÜM İZLE ATV!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 112. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne Osman Bey'in Marmaracık fethi sırasında söylediği "Burası bizim için bir varoluş mücadelesidir!" sözü damga vurdu.

SULTAN ALAEDDİN, OSMAN BEY'İN ÖLÜM FERMANINI VERİYOR!



Bala Hatun ve Şeyh Edebali'yi kurtarmak için Marmaracık Hisarı'na gelen Osman Bey'i, Hisar'a gelen Sultan Alaeddin teslim almıştır. İsmihan Sultan'ın idam hükmünü verdiği Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'nın akıbeti ne olacaktır? Öte yandan Sultan Alaeddin, kendisini tahttan indirmek için harekete geçen Osman Bey hakkında ölüm fermanını vermiştir. Bu karara ahalinin tepkisi ne olacaktır?

İSMİHAN SULTAN'IN YENİ PLANI!



İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'in Osman Bey'le ilgili verdiği hükümden hoşnut değildir. Onun Osman Bey'le ilgili planı çok başkadır. Bu plan nedir?İsmihan Sultan, Osman Bey ilgili planını devreye sokabilmek için o'nu Kantakuzenos ve Olof'a kaçırtacaktır. Fakat bunu "Osman Bey firar etti" diyerek lanse edecektir. İsmihan Sultan'ın yeni planı nedir?

OSMAN BEY, BÜYÜK BİR TUZAK KURUYOR



Osman Bey, Olof ve Kantakuzenos'un elindedir. Fakat Kantakuzenos ve Olof beklenmedik şekilde Osman Bey'in tuzağına düşecektir. Kantakuzenos'un boynu Osman Bey'in pusatının altındadır. Osman Bey, Kantakuzenos'un kellesini alacak mıdır?

BENGİ HATUN, İSMİHAN SULTAN'LA YOLLARINI AYIRACAK MI?



Bengi Hatun, İsmihan Sultan'ın Olof'la birlikte hareket ettiğini öğrenir. Tepkisi çok büyük olur. İsmihan Sultan ve Bengi Hatun arasında ipler kopacak mıdır?

KAYILAR YENİŞEHİR'İ TERK Mİ EDECEK?



İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'in hareket etmesini engellemek isterken öte yandan da Kayı'ları Yenişehir'den kovma kararı alır. Kayı'lar, Yenişehir'den gidecekler mi? Bu haber Yenişehir'de nasıl yankılanacaktır?

MALHUN HATUN, YENİŞEHİR'DE SELAMETİ NASIL SAĞLAYACAKTIR?



Bir yandan kıtlık öte yandan hastalıkla boğuşan Yenişehir ahalisi zordadır. Malhun Hatun, Osman Bey'in yokluğunda bunca belayla nasıl baş edecektir?