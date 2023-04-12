Kuruluş Osman 121. bölümü ile izleyenleriyle buluştu. Atv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümünde Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey, Nayman'a karşı nasıl bir tuzak kurmuştur. Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey, Nayman'a karşı nasıl bir tuzak kurmuştur. Osman Bey ve Nayman çatışması nasıl sonuçlanacak? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 121.bölüm izle full hd tek parça

KURULUŞ OSMAN 121. SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 121. bölümde Osman Bey ve Nayman'ın teke tek karşılaşması izleyenleri ekran başına kilitledi.

KURULUŞ OSMAN 121. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

KURULUŞ OSMAN 121. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne Osman Bey'in "Olur da düşersem, düşüme sahip çık!" sözü damga vurdu.

NAYMAN İNTİKAM PEŞİNDE



Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için her şeyi yapacaktır. İlk adımı Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirmektir. Orhan Bey'i bekleyen tehlike nedir?

OSMAN BEY'İN TUZAK PLANI



Osman Bey, Nayman'ı Yenişehir'e gömmeye kararlıdır. Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey, Nayman'a karşı nasıl bir tuzak kurmuştur. İkilinin çatışması nasıl sonuçlanacaktır?

MÜHRE İLK KİM ULAŞACAK?



Osman Bey'in hedefi her şeye rağmen bir an önce mührü bulmaktır, kendisi mührü ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracaktır? Nayman için ise mühür demek devlet olmak demektir bu yüzden mührü almak için Bayındır Bey'i vazifelendirir. Turgut Bey ise Bayındır Bey'in peşindedir. Mühre ilk önce kim ulaşacak?

AKTEMUR, OBANIN BAŞINA GEÇECEK Mİ?



Bengi Hatun başsız kalan obasında posta Aktemur'u oturtma kararı almış ve bunu duyurmuştur. Bu iş Malhun Hatun ve Bala Hatun'un hoşuna gitmez. Ayşe Hatun ise oğlunun geleceğinden endişelidir. Aktemur posta oturacak mıdır? Bengi Hatun'un asıl gayesi nedir?

KARA EBE, YENİŞEHİR'E GELİYOR



Yenişehir'e herkesi şaşırtacak biri gelmiştir! Ülgen Hatun'un annesi Kara Ebe Feriştah. Gelir gelmez Cerkutay'la tatsız bir karşılaşma yaşarlar. Cerkutay'a kök söktürecek olan Kara Ebe neler yapacaktır?