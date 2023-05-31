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Dizi

Kuruluş Osman 128.bölüm izle full hd tek parça! Kuruluş Osman 128. son bölüm izle!

Kuruluş Osman 128. bölümü ile izleyenleriyle buluştu. Atv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümünde Tekfur Valens, Fetih düşü kuran Osman Bey'i öldürmeye kararlıdır. Tekfur Valens ve Nayman, Osman Bey'i bitirmek için yepyeni bir oyun kurarlar. Osman Bey nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyadır? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 128.bölüm izle full hd tek parça!

31 Mayıs 2023 Çarşamba 20:40 - Güncelleme:
Kuruluş Osman 128.bölüm izle full hd tek parça! Kuruluş Osman 128. son bölüm izle!
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Kuruluş Osman, 128. bölümüyle izleyenleri yine aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne Osman Bey'in "Bir kan için, bin kan alacağız!" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 128. bölümde Nayman Osman Bey'in kalbini sökmek için kızının canını almaya niyetlidir. Fatma büyük bir tehlike altındadır. Fatma'nın akıbeti ne olacaktır? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 128.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 128. SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 128. bölümde Osman Bey ve Nayman'ın savaşı izleyenleri ekran başına kilitledi.

KURULUŞ OSMAN 128. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

OSMAN BEY'İ BEKLEYEN TEHLİKE NEDİR?

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Osman Bey ve alpları Tekfur Valens'in tuzağında sıkışıp kalmışken Türkmen obalarından bir Bey'in obasına doğru ricat ederler. Fakat Osman Bey'i bambaşka bir tehlike beklemektedir. Bu tehlike nedir?

BALA VE MALHUN HATUN, OSMAN BEY'İN İZİNDE

Bala Hatun, Osman Bey'in tuzağa düştüğü haberini alıp ardına düşer. Bala Hatun, Osman Bey'i bulabilecek midir? Konakta büyük bir telaş vardır. Ne Osman Bey ne de evlatları ortada yoktur. Malhun Hatun alpları örgütler. Osman Bey'i bulmak için nasıl bir plan yapacaklardır?

TEKFUR VALENS VE NAYMAN'IN İŞBİRLİĞİ!

Tekfur Valens, Fetih düşü kuran Osman Bey'i öldürmeye kararlıdır. Tekfur Valens ve Nayman, Osman Bey'i bitirmek için yepyeni bir oyun kurarlar.

FATMA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

Malhun Hatun ve alplar Nayman'ın pususuna düşerler. Fatma da Malhun'ların yanındadır. Nayman Osman Bey'in kalbini sökmek için kızının canını almaya niyetlidir. Fatma büyük bir tehlike altındadır. Fatma'nın akıbeti ne olacaktır?

OSMAN BEY VE OBA AHALİSİ BU CENDEREDEN NASIL KURTULACAKTIR?

Tekfur Valens, Osman Bey'in gittiği obayı bulur. Artık ok yaydan çıkmıştır. Bütün ahali kenetlenmiş Osman Bey'le bir cenk etme hevesindedir. Orhan Bey sayıca az olmalarına karşı kurduğu planla Tekfur Valens'e karşı koyabileceklerini anlatır. Osman Bey, bu fikri beğenir. Fakat Tekfur Valens'in kurduğu bambaşka bir oyun daha vardır! Osman Bey'i derin bir cendereye sokar.

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