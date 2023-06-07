Kuruluş Osman, 129. bölümdeki savaş hazırlıkları seyirciye heyecan ve gurur dolu anlar yaşattı. Kuruluş Osman 129. bölümde Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir. Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir. Osman Bey, Nayman'ın cezasını kesip, kellesini alacak mı? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 129.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 129. SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 129. bölümde Osman Bey, Osman bey'in Bizans Ordusu'na karşı kendi ordusunu kurması seyirciyi heyecanlandırdı.

KURULUŞ OSMAN 129. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

KURULUŞ OSMAN 129. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne Osman Bey'in "Eli silah tutan bütün yititleri toplayıp zalimin üstüne yürüyeceğiz" sözü damga vurdu.

OSMAN BEY NAYMAN'IN KELLESİNİ ALACAK MI?

Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur.

Hatunlar Nayman'la kıran kırana dövüşürler. Yenişehir'e varan Osman Bey, Nayman'ın attığı pusu haberini alır.

Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir. Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar.

Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir. Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir. Osman Bey, Nayman'ın cezasını kesip, kellesini alacak mıdır?

TEKFUR VALENS VE OSMAN BEY KARŞI KARŞIYA!

Osman Bey'in Nayman'ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens'in artık tek hedefi Osman'ı yok etmektir. Tekfur Valens Konstantiniyye'ye gider. İmparator Andronikos'la görüşen Tekfur Valens İmparator'dan büyük bir ordu ister. Tekfur Valens orduyu getirmek için İmparator Andronikos'u nasıl ikna etmiştir?

Tekfur Valens kurduğu büyük orduyla kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyun kuracaktır. Bu oyun ne olacaktır? Osman Bey, Tekfur Valens'in adımlarından haberdardır. Eli pusat tutan bütün yiğitleri ardında toplamak için emir verir. Osman Bey, kurulan Bizans Ordusu'na karşı kendi ordusuyla nasıl bir oyun kuracaktır? Hilal ve Haçın savaşacağı büyük karşılaşma sonunda olacak mıdır?