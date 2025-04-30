Kuruluş Osman, 190. bölümüyle izleyenleri yine aksiyon dolu sahnelerle karşılıyor. Atv'de ekrana gelen Kuruluş Osman'ın son bölümde Osman Bey, çocuklarının tehlikede olduğunu öğrenince Bala Hatun'la birlikte hemen yola çıkar. Ancak bu yolculuk sadece bir kurtarma değil, aynı zamanda düşmanlarına ağır bir darbe olacak büyük bir hesaplaşmaya dönüşür. Kuruluş Osman son bölüm izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Kuruluş Osman 190. bölüm 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'da Atv'de...

KURULUŞ OSMAN 190. SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinde; Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Tayanç Ayaydin (Cladius), Sinan Tuzcu(Kucar), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Alma Terzic (Sofia), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Şahin Celik (Koca Bey), Ali Önsöz (Yusuf), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Asya Ağca (Halime), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Onur Aycelik(Hasan Bey), Aybike Enişte (Kısmet Hatun) gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

KURULUŞ OSMAN 190. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey'in Sofia ile yaptığı beklenmedik anlaşma, beyler arasında derin görüş ayrılıklarına yol açar. Devletin geleceği için bu adımı atan Osman Bey, tepkileri göze alır. Ancak beylerin güvenini sarsmadan bu fırtınayı atlatması mümkün olacak mıdır?

Kuçar'dan Yeni Hamle: Osman Bey'i Yalnızlaştırmak

Tuzaklarının boşa çıkmasıyla öfkelenen Kuçar, Osman Bey'in yalnız kalması için yeni bir plan yapar. Bey'leri Osman'dan uzaklaştırmayı hedefleyen Kuçar, Hasan Bey'in çıkışını büyük bir fırsata dönüştürmek ister. Kuçar, obada istediği karışıklığı sağlayabilecek midir?

Claudius'tan Darbe Girişimi!

Sofia'nın Osman Bey'le anlaşmasından sonra harekete geçen Claudius, Brusa tahtı için tehlikeli bir darbe planı kurar. Bu hamle, Osman ve Sofia ittifakını yerle bir edebilir. Claudius'un bu güç oyunu ne gibi sonuçlar doğuracak?

Bala Hatun ve Halime Yolculukta

Alaeddin ve Gonca'nın ortadan kaybolması üzerine Bala Hatun ve Halime, onları bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca karşılarına çıkan engeller hem sabırlarını hem de inançlarını sınar. Evlatları uğruna bu yolculuk nereye varacaktır?

Gonca Hatun Hayatta Kalacak Mı?

Alaeddin Bey, Gonca'yı kurtarabilmek için zekice bir plan kurar. Ancak Kuçar bu oyunu fark eder ve acımasız kararını verir: Gonca sağ çıkmamalı! Alaeddin'in gönlünde yer eden "Gül Goncası" şehitliğe mi yürüyecek?

Esaretin Gölgesinde İki Kardeş

Orhan Bey'in bu çaresizliği, kardeşiyle arasındaki buzları eritecek mi? Zor zamanlar, kırgınlıkları unutturacak mı?

Osman Bey'den İntikam Ateşi

Evlatlarının tehlikede olduğunu öğrenen Osman Bey, derhal harekete geçer. Bala Hatun'la birlikte çocuklarını kurtarmak için yola koyulan Osman Bey'i büyük bir oyun beklemektedir. Ancak bu kez Osman Bey sadece kurtarmakla kalmayacak, düşmanlarına unutulmaz bir darbe indirecektir. Kuçar ve Claudius'a ağır bir hezimet mi yaşatılacak?