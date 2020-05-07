Kuruluş Osman 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kayı Obasında büyük hesaplaşma! Kuruluş Osman yeni bölüm full İZLE!

07 Mayıs 2020 Perşembe 11:09 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 11:09

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizilerinden Kuruluş Osman, 20. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kuruluş Osman'da Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri seyirciyi heyecanlandırdı. Kuruluş Osman son bölümün ardından 21. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi? İşte Kuruluş Osman 20. yeni bölüm full kesintisiz izleme ekranı...

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi bu akşam 20. bölüm ile ekranlara geldi. Kuruluş Osman 20. yeni bölüm tek parça izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 20. yeni bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın yeni bölümnde bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Dündar için hesap verme vakti geldi. Osman Bey'in Dündar'a söylediği sözler ise yeni bölüme damgasını vurdu. 21. bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 20. bölüm full izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman yeni bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman 20. bölüm izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kuruluş Osman 20. bölümü ile 6 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin." sözleri damga vurdu. Obadan ayrılma kararı veren Bala Hatun'un Osman Bey ile ilgili vereceği karar merak uyandırırken, Kuruluş Osman'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Kuruluş Osman son bölüm izleme linki ve Kuruluş Osman 21. yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler...

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 19'uncu bölümünde Dündar Bey, oğlu Bahadır'ın obaya gelişiyle güçlü bir müttefik kazandı. Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"

Kuruluş Osman'ın 21. bölüm fragmanında Dündar'ın arabada getirilmesi ve Batur'un Osman Bey'e kılıç çekmesi dikkat çekti. Osman Bey ile Dündar arasındaki hesaplaşmada ne olacak? Kuruluş Osman'ın 21. yeni bölümü 13 Mayıs'ta izleyenleriyle buluşacak.

KURULUŞ OSMAN 20. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN'DA ÖNCEKİ BÖLÜM NE OLMUŞTU?

'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.