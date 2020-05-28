Kuruluş Osman 23. son bölüm ve 24. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Kuruluş Osman 23. son bölüm full izle!

28 Mayıs 2020 Perşembe 09:52 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 09:52

Kuruluş Osman 23. son bölüm full izle! Kuruluş Osman 23. son bölüm full izleme sayfası, Kuruluş Osman takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman 23. son bölümün ardından Kuruluş Osman 24. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman 23. son bölümde; Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek? Kuruluş Osman 23. son bölüm tek parça izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 23. son bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıktı. Kuruluş Osman 23. son bölümde Bala Hatun ile evlenen Osman Bey, gazayı başlatarak Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı obasına getirdi. Heyecanın giderek arttığı Kuruluş Osman'da Alişar'ın idam edilip edilmeyeceği gizemini korudu. Kuruluş Osman'ın 27 Mayıs tarihli son bölümü sonrası yayınlanan 24. yeni bölüm fragmanında ise çarpıcı anlar ekranlara geldi. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 23. son bölüm izleme linki...

KURULUŞ OSMAN 23. SON BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu.