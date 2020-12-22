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Dizi

Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ertuğrul Bey ölüyor...

Kuruluş Osman dizisinin Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey, ölüyor. Ertuğrul Bey, ölüm döşeğindeyken Beylik telaşına giren Savcı Bey ne yapacak? Kuruluş Osman 39. yeni bölümüyle 23 Aralık 2020 Çarşamba akşamı Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İşte Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

22 Aralık 2020 Salı 15:10 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 15:10
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Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan Kuruluş Osman 39. yeni bölüm 2. fragmanında Ertuğrul Bey hakkın rahmetine kavuşuyor. Ertuğrul Bey'in ölümüyle Kayı Obası yasa bürünyor. Son bölümde; Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verimişti. Bu sırada Ertuğrul Bey'den gelen haberle herkes oraya odaklanmıştı. İşte Kuruluş Osman 39. yeni bölümden 1. ve 2. fragman.

KURULUŞ OSMAN 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın haftaya Çarşamba ekrana gelecek olan 39. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman 39.bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in öldüğü haberi Obadaki herkesi sarsıyor.

KURULUŞ OSMAN 39. BÖLÜM 1. FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 39. BÖLÜM 2. FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir.

Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.

Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? 

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