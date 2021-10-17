17 Ekim 2021 Pazar 11:39 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 11:39

Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' 67. bölüm fragmanında Obaya misafir olan Harmankaya Tekfuru'nun kardeşi Mari, Osman Bey'in eşleri arasındaki gizli savaşı farkeder. Diğer yandan esir tutulan Turgut Bey için büyük bir pazarlık başlar. İşte Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 67. yeni bölümünde Osman bey, Turgut beyi almak için savaşmaya hazırlanıyor.

Harmankaya Tekfuru'nun kardeşi Mari, Osman Bey'in eşleri arasındaki gizli savaşı farkeder.

"TÜRK ASLA ESİR OLMAZ!"

Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanına Osman Bey'in, düşman tarafından esir alınan Turgut bey için söylediği "Madem ki bir Türk beyini kafese koyar. O vakit bize de pusatlarımıza davranmaktan başka bir çare bırakmaz. Türk asla esir olmaz" sözü damga vurdu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır.

Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.

Osman Bey, atını katledenleri bulmak için harekete geçer. "Allah'a yemin olsun ki.. Benim kanatlarımı koparana, senin gibi nice soylu atların demir nalları altında ezeceğim! Şahid ol Ya Rabbi..." diyerek atını öldürenlerden intikamını almak için and içer.

Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar.

Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir.

Öte yandan Bala Hatun'un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun'la iktidar mücadelesine girişir!