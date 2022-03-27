Kuruluş Osman 88. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanında Osman Bey fetih düşünü gerçekleştirmek için ilk adımı atar. "Gayrı hedef İnegöl'dür!" diyen Osman Bey İnegöl'ü alabilecek mi? İşte Kuruluş Osman 88. Bölümden ilk fragman

KURULUŞ OSMAN 88. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 88. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin 88. bölüm fragmanında Osman Bey fetih düşünü gerçekleştirmek için ilk adımı atar. Osman Bey, İnegöl'ü fethetmek için harekete geçer.

Diğer yandan Osman Bey'in gizli düşmanı olan Usta, planlarına devam eder.

Karanlığın içindeki şeytanı bulmak Osman için elzem olandır. Osman gizli düşmanını bulup fetih düşünü gerçekleştirebilecek midir?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.