Kuruluş Osman 93. bölüm bu hafta yok mu? sorusunun yanıtı, dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere bazı diziler bayram tatili nedeniyle ekranlara ara verdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatıldığı Kuruluş Osman dizisi de 4 Mayıs 2022 Atv yayın akışına yer almadı. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte yeni bölüm tarihi...

KURULUŞ OSMAN 93. BÖLÜM BU HAFTA YOK MU?

Kuruluş Osman, her çarşamba Atv'de yayınlanıyor. Ulusal kanallarda yayınlanan pek çok dizi, bayram haftası sebebiyle ekranlara ara verdi. Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman'ın 93. bölümü bu hafta yayın saatinde ekranlarda olmayacak.

4 MAYIS 2022 ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Oscar's Oasis

10:15 - Kukuli

10:40 - Maceracı Yüzgeçler

10:50 - Neşeli Dünyam

11:00 - Oscar's Oasis

11:10 - Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerası

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - Ana Haber

20:00 - Assassin's Creed

22:20 - Cennetin Krallığı

ATV'nin 4 Mayıs 2022 yayın akışında Kuruluş Osman dizisinin yerine Assasin's Creed isimli sinema filmi yer alıyor. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte Kuruluş Osman 93. bölüm tarihi...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 93.bölümüyle 11.05.2022 Çarşamba akşamı Atv'de.