Kuruluş Osman 93. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne Osman Bey'in "Bizler İnegöl'ün surlarına ebed müddet bir devlet için geldik!" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 93. bölümde Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur Nikola'nın tuzağını öğrenir. Aktemur bu bilgiyi Osman'a iletebilecek mi? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 93.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 93. SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 93. bölümde Osman Bey, İnegöl'ü almak için fetih ateşini yakar!

KURULUŞ OSMAN 93.BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 93. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 93. bölümüne Osman Bey'in fetih sırasında "Devlet için geldik!" sözü damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın ekrana gelen son bölümünde İnegöl Kalesi'ni fethetmek için hazırlık yapan Osman Bey, güçlü ve kararlı ordusuyla amacına ulaşmak için harekete geçer.

BALA VE MALHUN HATUN, ORHAN İLE HOLOFİRA'YI KURTARABİLECEKLER Mİ?

Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır.

Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar.



Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir.

Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar.

Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?



NIKOLA'NIN SON HAMLESI

Kuruluş Osman'ın 93. bölümünde Kayılar ve himayesindeki Türk boylarıyla İnegöl'ü kuşatırken Nikola da son bir hamle arayışına girer.

Nikola ve Romanos Osman Bey'i püskürtmek için yeni yollar arar. Osman Bey ise hamleleri ile düşmanlarını zora sokmayı başarır.

Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur.

Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar.

Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.

Düşmanı kalenin içine hapseden Osman Bey, büyük bir zafer elde etmenin peşine düşer. Mancınıklardan kalenin üzerine doğru ateş yağar.

AKTEMUR'UN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır?

Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir?

İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?